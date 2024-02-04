CHP'li Nazlıaka'dan Erdoğan'a şeriat tepkisi: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet Akademisi’nde şeriatı savunarak yaptığı konuşmaya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.

Nazlıaka, “Daha önce ‘Taliban’la ters yanımız yok’ diyen Erdoğan, resmen şeriat çağrısı yapıyor. 2002’den bu yana attığı her adımda, yaptığı her açıklamada laikliği hedef alanlar, Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini yok sayanlar artık gerçek niyetini ayan beyan açıklamakta bir sakınca görmüyor” dedi.

‘HUKUK DEVLETİYİZ’

Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti: “Laikliğe savaş açanlar, ‘Farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı var’ diyor. Ülkemiz bir hukuk devletidir. Adliye koridorlarında ‘Şeriat isteriz’ naraları atanların sırtını kime yasladığını hepimiz biliyoruz. Tarikat ve cemaatlere göz kırpan AKP iktidarı, Cumhur İttifakı ortakları ile Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor.”

AKP’nin en büyük saldırı alanının eğitim sistemi olduğunun altını çizen Nazlıaka, “STK dedikleri tarikat ve cemaatlere çocukları teslim edenler çıkmış, eğitim alanına saldırmaya devam ediyor. Laiklik kırmızı çizgimizdir. Cumhuriyet kadınları olarak, Atatürk’ün izinden gidenler olarak buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.