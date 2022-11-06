Erdoğan'ın imzaladı: 'Şık olmayan’ görevden alma
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Kulislerde, bu karar için “şık olmadı” yorumları da yapıldı. Erdoğan'ın imzasıyla ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda başkan yardımcılığına, eski AKP milletvekili Murat Yılmazer’in oğlu Mustafa Yılmazer atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bürokraside yine birçok isim görevden alınırken yeni atamalar da yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’daki görevden alma ise dikkat çekti.
Yılbaşında emekliye ayrılmak üzere iki aylık izne çıkan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Önder uzun yıllar boyunca bu görevde bulunmuş, birçok bakanla çalışmıştı. Bakanlık kulislerinde son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Önder’in görevinden ayrılmak istediği konuşuluyordu. Çalışma yaşamı kulislerinde, bu görevden alma “şık olmadı” yorumları da yapılıyor. Önder’in yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl atandı.
YİNE AKRABALAR ATANDI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan yardımcılığı’na, eski AKP milletvekili Murat Yılmazer’in oğlu Mustafa Yılmazer atandı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı’na, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi Abdulkerim Taşar getirildi. Öğretmen olan Taşar’ın önce Milli Eğitim Bakanlığı sonrasında da Devlet Malzeme Ofisi’ne geçişi sürecindeki hızlı yükselişi daha önce basında da haber olmuştu.
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