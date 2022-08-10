Kulislerde dikkat çeken iddia: 'Erdoğan, Soylu'yu görevden almak üzere'
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Takan, "Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi" dedi.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü "Eli kulağında!.." başlıklı Soylu'nun görevden alınacağını iddia etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almaya hazırlandığını söyleyen Ahmet Takan, "Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi…" diye yazdı.
"ERDOĞAN TUTUYOR"
Heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bir bekleyişin varlığından söz eden Takan, Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler kararnamesinin beklendiğini ifade etti.
"Bazı sıkıntılar yüzünden Saray'a gönderilen kararnameleri, Tayyip Erdoğan tutuyor…" ifadelerini dile getiren Takan, "Erdoğan, seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor" dedi.
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