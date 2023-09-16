Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar tepki çekti: Havacılığa Arap dili profesörü!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla üst düzey kamu yöneticileri atamaları yapıldı. Yedi üniversitede yeni rektör görevlendirildi. Havacılık ve uçak teknolojisinde Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne ise Arap Dili Edebiyatı Profesörü Rahmi Er’in atanması dikkat çekti. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Aralık 2022’de 65 mederese temsilcisiyle düzenlediği “Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı” ile tepki çekmişti.

DİNİ YAPILARA KARŞI ÇIKTI

MEB’in dört genel müdürlüğüne de atamalar yapıldı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne atanan Cevdet Vural, 2019’da sürdürdüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevinden atandıktan sekiz ay sonra istifa etmişti. Vural’ın dini görüşteki kurumlara mesafeli tavrı nedeniyle bakanlığın üst yönetimiyle sorunlar yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne yeniden getirilen Halil İbrahim Topçu’nun ise kendisine bağlı müdürlüklerindeki personele “Buranın horozu benim, ben ne dersem o olur” sözlerini söylediği öne sürülmüştü.

İSTİSMARA ‘MÜNFERİT’ DEMİŞTİ

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin babasının zoruyla 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Şubat 2023’te toplanan TBMM komisyonu toplantısında katılan Topçu’nun “Münferit olayların basın üzerinden yansıması sonucu bu olaylar oluşuyor” sözleri tepki çekmişti. MEB Hukuk Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne getirilen Emir Hasan Arslantaş ise 2015’te Osmaniye’den AKP 4. sıra milletvekili adayı olmuştu.

DİYANET’TE ERBAŞ İLE DEVAM

Diyanet’te ise 11 atama yapıldı. AKP’li Metin Külünk ile giriştiği tartışma sonucu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevinde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olmuştu. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen atamalar Erbaş’ın görevinde kalacağı ve kendi ekibini koruduğu yönünde yorumlandı. İcazetini İsmailağa cemaatinden alan Enver Osman Kaan’ın Diyanet Akademisi Başkanlığı’na resmi olarak atanması dikkat çekti. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Sadide Akbulut da, Erzurum’daki bir Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar ve işkence skandalında bölgeye giderek, davanın kapanması için aileleri ikna etmeye çalışmasıyla gündeme gelmişti. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Akbulut’un, bu göreve “Saray talimatıyla getirildiği” iddialarını Cumhuriyet gündeme getirmişti.