Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 01:39
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  7 üniversiteye rektör atadı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.


Player Alanı
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Rektör

İlgili Haberler

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ülkeye büyükelçi atandı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ülkeye büyükelçi atandı
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

En Çok Okunan Haberler