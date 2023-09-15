Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.
Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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