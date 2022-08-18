Erdoğan'ın 'İsrail' sözleri gündem oldu: 'Bir sözünüzün de arkasında durun'
İki ülke arasındaki ilişkiler, dört yıllık küskünlük sonrası normalleşme sürecine geçti. Bu normalleşme adımlarına birçok siyasi isim tepki gösterirdi. CHP'li Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın geçmiş videosuyla "Bir sözünüzün de arkasında durun" dedi.
Türkiye ile İsrail arasında bu yıl başında başlatılan normalleşme süreci sonucunda iki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılmasını kararlaştırdı. Bu karar çerçevesinde Ankara ve Tel Aviv’e kısa zamanda karşılıklı olarak büyükelçiler atanacağı duyuruldu.
Türkiye’deki İsrailli turistlere yönelik “İran kaynaklı” terör saldırılarının Türk istihbaratı tarafından önlenmesi ve İsrail’le istihbarat ilişkilerinin yeniden başlatılması ile Sivil Havacılık Anlaşması’nın imzalanmasının ardından iki ülke, dün ilişkilerinin “tamamen normalleştiği” sinyali verdi.
"BİR SÖZÜNÜZÜN DE ARKASINDA DURUN"
İsrail ile normalleşme adımlarına tepkiler gelmeye devam ederken CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından dikkat geçen bir paylaşımda bulundu.
Erkek, Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki sözlerini paylaşan Erkek, "Bir sözünüzün de arkasında durun ya da arkasında duramayacağınız sözler etmeyin!" dedi.
Bir sözünüzün de arkasında durun ya da arkasında duramayacağınız sözler etmeyin! #İsrail pic.twitter.com/QQMroKIulB— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) August 18, 2022
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