Son Dakika: Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye-İsrail ilişkilerindeki 'normalleşme' adımları kapsamında karşılıklı büyükelçi atama kararı alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Çalışmalar neticesinde İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanlığı, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığını bildirdi.
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