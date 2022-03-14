Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe PCR testi şartı getirildi: 'İhtiyaç duyana dahi PCR testi yaptırılmıyor ama...'
Koronavirüste normalleşme adımları kapsamında genel olarak PCR testi ve maske zorunluluğu kalktı. Ancak Türkiye Diyanet Vakfı’nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenleyeceği törende PCR testi zorunlu tutuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse ilişkin normalleşme adımları kapsamında yaptığı açıklama ile toplu ulaşımda PCR testi zorunluluğu ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Ancak PCR testi zorunluluğu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programlarda devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği, 15 Mart Salı günü yapılacak Uluslararası 6. İyilik Ödülleri Töreni’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak ve diğer katılımcıların PCR testi yaptırması zorunlu olacak. Törenin davetiyesinde, törene takılmak isteyenlere “Programa katılım için 14 Mart 2022 Saat 13.00 itibari ile yapılmış PCR testi zorunludur. Testleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığında yaptırabilirsiniz” diye not düşüldü.
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören saat 14.00’te başlayacak. Programda ilk önce Kur’an-ı Kerim okunacak, İyilik Ödülleri ve Vefa Ödülleri Filmleri gösterilecek, protokol konuşmaları olacak ve ödüller verilecek.
“SÖZ KONUSU CUMHURBAŞKANI; KÜLLİYE OLUNCA PCR TESTİ ZORUNLU”
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, uygulama üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“İhtiyaç duyana dahi PCR testi yaptırılmıyor, ama eğer külliyeye gidecekseniz PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Söz konusu olan Cumhurbaşkanı ve külliye olunca PCR şart oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine Cumhurbaşkanı katılacağı için, bu toplantı külliyede olacağı için katılımcılara zorunlu PCR testi yapılacağını öğrendik. Bu ülkemizdeki uygulamanın dışında ama Külliye uygulamasının aynen devam ettiğini gösteriyor. Kendilerine olunca sonuna kadar PCR ama vatandaş şikayetleri olsa, teması olsa dahi PCR yok. ‘Hastalanırsa hastalansın’ diyorlar.”
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