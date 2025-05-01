Erdoğan’ın ‘Keifi’ yerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yılda üç kere aynı mekana gidip, aynı yerde oturması dikkat çekti.
AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi Fatih Erdoğan’a ait Pasifik İnşaat şirketi tarafından yapılan Next Level Alışveriş Merkezi’ne Ziraat Bankası tarafından el konulmuştu. Sonrasında Ziraat Bankası burayı iktidara yakınlığı ile bilinen Bayburt Group'a sattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıl içerisinde üç kere Next Level’de bulunan Keifi isimli mekana gelip, aynı yerde oturması ise gözlerden kaçmadı. Erdoğan 2 Nisan 2024 tarihinde, CHP lideri Özgür Özel’in boykot kararını açıklamasının ertesi günü olan 25 Mart 2025 tarihinde ve dün de bu mekana gelip oturarak, yurttaşlarla sohbet etti.
2 Nisan 2024
24 Mart 2025
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #kafe #Özgür Özel #Asuman Erdoğan
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