Erdoğan'ın 'Madımak' kararına tepki yağdı: 'Gazeteciler hukuksuzca esir tutulurken...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Madımak katliamının asli faillerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırdı. Bu, Erdoğan'ın Madımak failleri için kullandığı ikinci af yetkisi oldu. Sosyal medyada söz konusu karara tepki yağdı, Erdoğan'a cezaevindeki gazeteciler hatırlatıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün kalan cezası "hastalık gerekçesiyle" kaldırıldı.
İDAM KARARI VERİLMİŞTİ
Gül, ilk olarak 7 Temmuz 1993'te tutuklandı. 26 Aralık 1994'te tahliye edildi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ni yakarak 37 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin görülen davada, Gül hakkında, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce idam kararı verildi ancak idam kararının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.
14 Mayıs 1997'de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
SADECE 20 YIL CEZAEVİNDE KALDI
Gül, bu sürede Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Alman hükümeti, Sivas katliamı sanıklarından Adem Ağbektaş, Adem Bayrak, Etem Ceylan, Mehmet Yılmaz, Hayrettin Gül ve Sedat Yıldırım'ın Almanya'da olup iltica başvurusunda bulunduklarını kabul etti.
Gül, 2003'te Almanya'dan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilince cezaevine konulan Gül, o tarihten beri cezaevindeydi.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgiye göre, Gül, 2018 ve 2019'da Sivas'taki asliye ceza mahkemelerinde yargılandığı iki ayrı hakaret suçundan 10'ar hapis cezası aldı, bu cezalar ana cezası ile birleştirildi.
ERDOĞAN, DİĞER MADIMAK FAİLİ DE AFFETMİŞTİ
Erdoğan'ın bir diğer affettiği Madımak faili ise Ahmet Turan Kılıç'tı. Madımak davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 86 yaşındaki Kılıç'ın kalan cezası, yine "sağlık sorunları" gerekçesiyle 2020'de Erdoğan tarafından kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kılıç’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.
1993'te Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.
KARARA TEPKİ YAĞDI
Anayasa Mahkemesi kararlarına ve anayasaya rağmen birçok gazeteci ve siyasetçinin hukuksuzca tutuklu olduğu Türkiye'de, Erdoğan'ın 'af' yetkisini Madımak failinden yana kullanmasına tepki yağdı.
Birçok yazar, gazeteci ve aydın Erdoğan'ın kararına tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları...
FETÖ’cü savcının iddianamesi ile komutanlar içeride, Merdan Yanardağ içeride, Barış Pehlivan içeride ama Madımak katilleri dışarıda!— Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) September 6, 2023
Erdoğan, Madımak’ta 33 aydını yakmaktan idam cezası alan ve cezası mühebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül’ün cezasını hastalığı gerekçesiyle…
2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak'da arkadaşlarımı yakan katiller aramızda dolaşıyor.— orhan aydın (@orhanaydin6) September 6, 2023
80-90 yaşında paşalar cezaevinde, siyasi sebeplerle gazeteciler cezaevinde, Madımak katilleri dışarıda!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 6, 2023
Madımak davasında, önce idam daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezası “sürekli hastalık” gerekçesiyle… pic.twitter.com/eXezoQk3Nx
Tayyip Erdoğan'ın af yetkisini Madımak faili Hayrettin Gül'den yana kullanması siyasidir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 6, 2023
Başta emekli general ve amiraller cezaevinde kalma koşulları bulunmayan onlarca hasta mahpus bulunurken yapılan bu tercih, tıp biliminin yön göstermesi değil ideolojinin dayatmasıdır. pic.twitter.com/3PdQSvFzwn
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 104/16. maddesinde düzenlenen “af yetkisini”, bu kez “Madımak Katliamı” Hükümlülerinden biri için kullandı. Adli Tıp Kurumu’nun “sürekli hastalık” ve “sakatlık” raporu bulunan 83 yaşındaki Çetin Doğan ise halen Cezaevi’nde… Madımak Katliamı… https://t.co/wUXdZk0Tas— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 6, 2023
Madımak katliamı bir insanlık suçudur! Nokta!— Eren Erdem (@erenerdemnet) September 6, 2023
Bu vahşetin idam hükümlüsü failinin Erdoğan kararnamesi ile serbest bırakılması, suça alenen ortak olma girişimidir.
Kanaması hiç dindirilmeyen yaraya yeniden hançer saplamaktır.
Madımak utanç müzesi olsun demiştik. Gece yayınlanan… pic.twitter.com/uH8TLWcadK
İnsan yakmadılar. Darbe yapmadılar. Devletlerine şerefle hizmet ettiler en zor zamanlarda. Madımak katillerini affeden Erdoğan'ın iktidarında 83 yaşından büyük komutanlar 2 yıldan fazla süredir tutuklu! pic.twitter.com/4p3TKfkAQi— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 6, 2023
Madımak’ta 33 aydını yakmaktan idam cezası alan ve cezası müebbete çevrilen Hayrettin Gül, Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş.— nesrin nas (@Nesrinnas) September 6, 2023
Cumhurbaşkanı’nın kimleri affettiği, kimlerin hukuksuz bir şekilde hapishanelerde tutulduğu bize nasıl bir ülke istediklerini açıkça söylemiyor mu?
80 yaşındaki generaller cezaevindeyken, kanser hastaları bile tahliye olamıyorken; Sivas Madımak'ta 33 aydını diri diri yakanların yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün cezası "sürekli hastalık" sebebiyle kaldırıldı. İşte size "adalet!" pic.twitter.com/IdYldH2box— Cemil Çiçek (@avcemilcicek) September 5, 2023
Sivas katliamı yüreğimizdeki en derin yaralardandır. Madımak davasında önce idam daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hayrettin Gül'ün cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaldırıldı. Sivas katliamı davası zamanaşımına uğratıldığında da…— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) September 6, 2023
İnsanlık suçunun affı olmaz!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 6, 2023
Erdoğan, af yetkisini ikinci kez Sivas katliamı hükümlüsü için kullandı.
Madımak'ta 33 aydınımızı yakanların yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün ömür boyu hapis cezası kaldırıldı. pic.twitter.com/7Pktexkh19
Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası, Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kaldırıldı. Yazıklar olsun!— Yunus Emre (@yunusemrechp) September 6, 2023
Onca aydın, gazeteci, asker hukuksuz bir biçimde esir tutulurken 33 aydınımızı diri diri yakan bu caniler serbest bırakılıyor. Nerede vicdan,…
Her şeyin iyiye gitmesini dilerken her sabah yeni bir kötülüğe uyanmaktan yoruldum.— Av. Cem Özbey (@CemOzbeyCHP) September 6, 2023
Yakanı da, yaktıranı da, affedeni de unutmayacağız. #Madımak'ın ateşi 30 yıldır ciğerimizi yakıyor! https://t.co/5qMbNcTQRb
İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı ve af olmaz!— Aliye Timisi Ersever (@AliyeErsever) September 6, 2023
İnsan yakanlar affedilemez!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan af yetkisini, Sivas Madımak otelinde 33 aydının katledilmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, olayın asli faillerinden Hayrettin Gül’den yana kullandı. Bu dava…
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