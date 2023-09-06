Erdoğan'ın 'Madımak' kararına tepki yağdı: 'Gazeteciler hukuksuzca esir tutulurken...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Madımak katliamının asli faillerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırdı. Bu, Erdoğan'ın Madımak failleri için kullandığı ikinci af yetkisi oldu. Sosyal medyada söz konusu karara tepki yağdı, Erdoğan'a cezaevindeki gazeteciler hatırlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:17
Erdoğan'ın 'Madımak' kararına tepki yağdı: 'Gazeteciler hukuksuzca esir tutulurken...'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün kalan cezası "hastalık gerekçesiyle" kaldırıldı.

İDAM KARARI VERİLMİŞTİ

Gül, ilk olarak 7 Temmuz 1993'te tutuklandı. 26 Aralık 1994'te tahliye edildi. 

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ni yakarak 37 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin görülen davada, Gül hakkında, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce idam kararı verildi ancak idam kararının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

14 Mayıs 1997'de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

SADECE 20 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Gül, bu sürede Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Alman hükümeti, Sivas katliamı sanıklarından Adem Ağbektaş, Adem Bayrak, Etem Ceylan, Mehmet Yılmaz, Hayrettin Gül ve Sedat Yıldırım'ın Almanya'da olup iltica başvurusunda bulunduklarını kabul etti.

Gül, 2003'te Almanya'dan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilince cezaevine konulan Gül, o tarihten beri cezaevindeydi.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgiye göre, Gül, 2018 ve 2019'da Sivas'taki asliye ceza mahkemelerinde yargılandığı iki ayrı hakaret suçundan 10'ar hapis cezası aldı, bu cezalar ana cezası ile birleştirildi.

ERDOĞAN, DİĞER MADIMAK FAİLİ DE AFFETMİŞTİ

Erdoğan'ın bir diğer affettiği Madımak faili ise Ahmet Turan Kılıç'tı. Madımak davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 86 yaşındaki Kılıç'ın kalan cezası, yine "sağlık sorunları" gerekçesiyle 2020'de Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kılıç’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

1993'te Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi kararlarına ve anayasaya rağmen birçok gazeteci ve siyasetçinin hukuksuzca tutuklu olduğu Türkiye'de, Erdoğan'ın 'af' yetkisini Madımak failinden yana kullanmasına tepki yağdı.

Birçok yazar, gazeteci ve aydın Erdoğan'ın kararına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...


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