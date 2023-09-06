Erdoğan'ın 'Madımak' kararına tepki yağdı: 'Gazeteciler hukuksuzca esir tutulurken...'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:17

Güncelleme: 06.09.2023 - 14:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün kalan cezası "hastalık gerekçesiyle" kaldırıldı.

İDAM KARARI VERİLMİŞTİ

Gül, ilk olarak 7 Temmuz 1993'te tutuklandı. 26 Aralık 1994'te tahliye edildi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ni yakarak 37 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin görülen davada, Gül hakkında, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce idam kararı verildi ancak idam kararının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

14 Mayıs 1997'de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

SADECE 20 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Gül, bu sürede Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Alman hükümeti, Sivas katliamı sanıklarından Adem Ağbektaş, Adem Bayrak, Etem Ceylan, Mehmet Yılmaz, Hayrettin Gül ve Sedat Yıldırım'ın Almanya'da olup iltica başvurusunda bulunduklarını kabul etti.

Gül, 2003'te Almanya'dan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilince cezaevine konulan Gül, o tarihten beri cezaevindeydi.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgiye göre, Gül, 2018 ve 2019'da Sivas'taki asliye ceza mahkemelerinde yargılandığı iki ayrı hakaret suçundan 10'ar hapis cezası aldı, bu cezalar ana cezası ile birleştirildi.

ERDOĞAN, DİĞER MADIMAK FAİLİ DE AFFETMİŞTİ

Erdoğan'ın bir diğer affettiği Madımak faili ise Ahmet Turan Kılıç'tı. Madımak davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 86 yaşındaki Kılıç'ın kalan cezası, yine "sağlık sorunları" gerekçesiyle 2020'de Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kılıç’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

1993'te Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi kararlarına ve anayasaya rağmen birçok gazeteci ve siyasetçinin hukuksuzca tutuklu olduğu Türkiye'de, Erdoğan'ın 'af' yetkisini Madımak failinden yana kullanmasına tepki yağdı.

Birçok yazar, gazeteci ve aydın Erdoğan'ın kararına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

FETÖ’cü savcının iddianamesi ile komutanlar içeride, Merdan Yanardağ içeride, Barış Pehlivan içeride ama Madımak katilleri dışarıda!

Erdoğan, Madımak’ta 33 aydını yakmaktan idam cezası alan ve cezası mühebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül’ün cezasını hastalığı gerekçesiyle… — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) September 6, 2023

2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak'da arkadaşlarımı yakan katiller aramızda dolaşıyor. — orhan aydın (@orhanaydin6) September 6, 2023

80-90 yaşında paşalar cezaevinde, siyasi sebeplerle gazeteciler cezaevinde, Madımak katilleri dışarıda!



Madımak davasında, önce idam daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezası “sürekli hastalık” gerekçesiyle… pic.twitter.com/eXezoQk3Nx — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 6, 2023

Tayyip Erdoğan'ın af yetkisini Madımak faili Hayrettin Gül'den yana kullanması siyasidir.



Başta emekli general ve amiraller cezaevinde kalma koşulları bulunmayan onlarca hasta mahpus bulunurken yapılan bu tercih, tıp biliminin yön göstermesi değil ideolojinin dayatmasıdır. pic.twitter.com/3PdQSvFzwn — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 6, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 104/16. maddesinde düzenlenen “af yetkisini”, bu kez “Madımak Katliamı” Hükümlülerinden biri için kullandı. Adli Tıp Kurumu’nun “sürekli hastalık” ve “sakatlık” raporu bulunan 83 yaşındaki Çetin Doğan ise halen Cezaevi’nde… Madımak Katliamı… https://t.co/wUXdZk0Tas — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 6, 2023

Madımak katliamı bir insanlık suçudur! Nokta!

Bu vahşetin idam hükümlüsü failinin Erdoğan kararnamesi ile serbest bırakılması, suça alenen ortak olma girişimidir.

Kanaması hiç dindirilmeyen yaraya yeniden hançer saplamaktır.

Madımak utanç müzesi olsun demiştik. Gece yayınlanan… pic.twitter.com/uH8TLWcadK — Eren Erdem (@erenerdemnet) September 6, 2023

İnsan yakmadılar. Darbe yapmadılar. Devletlerine şerefle hizmet ettiler en zor zamanlarda. Madımak katillerini affeden Erdoğan'ın iktidarında 83 yaşından büyük komutanlar 2 yıldan fazla süredir tutuklu! pic.twitter.com/4p3TKfkAQi — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 6, 2023

Madımak’ta 33 aydını yakmaktan idam cezası alan ve cezası müebbete çevrilen Hayrettin Gül, Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş.

Cumhurbaşkanı’nın kimleri affettiği, kimlerin hukuksuz bir şekilde hapishanelerde tutulduğu bize nasıl bir ülke istediklerini açıkça söylemiyor mu? — nesrin nas (@Nesrinnas) September 6, 2023

80 yaşındaki generaller cezaevindeyken, kanser hastaları bile tahliye olamıyorken; Sivas Madımak'ta 33 aydını diri diri yakanların yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün cezası "sürekli hastalık" sebebiyle kaldırıldı. İşte size "adalet!" pic.twitter.com/IdYldH2box — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) September 5, 2023

Sivas katliamı yüreğimizdeki en derin yaralardandır. Madımak davasında önce idam daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hayrettin Gül'ün cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaldırıldı. Sivas katliamı davası zamanaşımına uğratıldığında da… — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) September 6, 2023

İnsanlık suçunun affı olmaz!

Erdoğan, af yetkisini ikinci kez Sivas katliamı hükümlüsü için kullandı.

Madımak'ta 33 aydınımızı yakanların yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün ömür boyu hapis cezası kaldırıldı. pic.twitter.com/7Pktexkh19 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 6, 2023

Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası, Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kaldırıldı. Yazıklar olsun!



Onca aydın, gazeteci, asker hukuksuz bir biçimde esir tutulurken 33 aydınımızı diri diri yakan bu caniler serbest bırakılıyor. Nerede vicdan,… — Yunus Emre (@yunusemrechp) September 6, 2023

Her şeyin iyiye gitmesini dilerken her sabah yeni bir kötülüğe uyanmaktan yoruldum.

Yakanı da, yaktıranı da, affedeni de unutmayacağız. #Madımak'ın ateşi 30 yıldır ciğerimizi yakıyor! https://t.co/5qMbNcTQRb — Av. Cem Özbey (@CemOzbeyCHP) September 6, 2023