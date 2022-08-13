Erdoğan'ın mitingi öncesi yollar kamyonlarla kapatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, toplu açılış töreninin düzenleneceği Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda yollar, alınan güvenlik önlemleri kapsamında Çorum Belediyesi’nin kamyonları ile kesildi.

ANKA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:04
Erdoğan'ın mitingi öncesi yollar kamyonlarla kapatıldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çorum’da, düzenlenen toplu açılış törenine katılacak.

Erdoğan’ın konuşacağı Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollara barikatlar kuruldu. Yurttaşlar barikatlardan tek tek geçirildi ve üzerleri arandı.

Çorum Belediyesi’ne ait kamyonlarda meydana çıkan yollardaki trafik akışını engelledi.


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