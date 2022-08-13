Çorum'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı, 1 ölü
Çorum’da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Hasan Efe Metin (13) hayatını kaybederken, babası dahil aynı aileden 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, gece Çorum- Ankara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte yakınlarının düğününe katılıp, Alaca ilçesine dönmek için yola çıkan Kürşad Metin'in (43) kullandığı 19 ACY 070 plakalı otomobil, Şenol Efe (63) yönetimindeki 28 K 7148 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Kürşad ile oğlu Hasan Efe Metin ve aynı aileden Belinay (10) ile Filiz (59) Metin, otomobilde sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Hasan Efe Metin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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