Son Dakika: Çorum'da 4.2 şiddetinde deprem

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:21
Son Dakika: Çorum'da 4.2 şiddetinde deprem
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Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50 kilometre altında meydana geldi. 

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi. 


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