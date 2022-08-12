Son Dakika: Çorum'da 4.2 şiddetinde deprem
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50 kilometre altında meydana geldi.
Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Merkez (Çorum)
Tarih-Saat : 12.08.2022, 09:07:12 TSİ
Enlem : 40.6831 N
Boylam : 34.8611 E
Derinlik : 5.50 km
Detay : https://t.co/jf08EYuEIp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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