Son Dakika: Çorum'da 4.2 şiddetinde deprem

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:21

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50 kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.