Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik: Sinirli anları kameraya yansıdı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:35

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:15

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kısıklı'daki konutundan çıkarak oy kullanmak için Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Erdoğan'ın oy kullanmak için sıra beklediği anda bir sandık başında sebebi bilinmeyen bir gerginlik nedeniyle okulda bir anda sesler yükseldi.

Tam sesler yükseldiği anda o tarafa bakan ve öfkelendiği gözlenen Erdoğan yanındakilere olayın yatıştırılması talimatını verdi.

Gerginliğin sebebi henüz bilinmezken, seslerin kesilmesi üzerine Erdoğan oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.