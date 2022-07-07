Erdoğan'ın 'selam' yolladığı Mısra Öz, verdiği yanıtı açıkladı: 'Adalet sağlanmadığı müddetçe hakkım kendisine haram olsun'
Çorlu'daki tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz, AKP İl Başkanlığı'ndan kendisini arayıp "Cumhurbaşkanı’na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?" diye soran görevliye verdiği yanıtı açıkladı. Mısra Öz, görevliye Erdoğan için "Bir vatandaş, bir insan, bir anne, bir kul olarak adalet sağlanmadığı müddetçe hakkım kendisine haram olsun” dediğini belirtti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü ve 328 kişinin yaralandığı tren katliamının yıldönümü öncesi, katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'den çarpıcı bir açıklama geldi.
Dün AKP İstanbul İl Başkanlığından arandığını açıklayan Öz, "Cumhurbaşkanı ve İl başkanının selamlarını ilettiğini söyleyen bir görevli, 'Cumhurbaşkanı’na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı' diye sordu. Tam da Çorlu’nun 4. yıl dönümüne 2 gün kala! #ADALET istiyorum diye haykırdım!" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öz, görevliye Erdoğan'a iletmesi için söylediği sözlerinin devamını şöyle açıkladı:
“4 yıldır adalet peşinde koşuyoruz.
Kendisi söz vermişti gerçek sorumlular yargı karşısına çıkacak, davanın takipçisiyim diye.
4 yıldır bir kişi sorgulanmadı bile.
Kimse hesap vermedi!
Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, ülkedeki adalet sistemine, iktidarın yönetimine ve cumhurbaşkanına olan inancımı kaybettim.
Bu nedenle bir vatandaş, bir insan, bir anne, bir kul olarak adalet sağlanmadığı müddetçe hakkım kendisine haram olsun” dedim.
#CorluTrenKatliamı"
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