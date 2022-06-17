Erdoğan’ın Suudi Arabistan açıklamasına CHP’li Özgür Özel'den tepki: Yazıklar olsun

17 Haziran 2022 Cuma, 23:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, “İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, bin Selman ile kucaklaştığı fotoğrafı paylaşan Özel, "Sarıl sarıl sımsıkı sarıl…" ifadelerine yer verdi.

Özel, tepkisini şöyle dile getirdi:

Sarıl sarıl sımsıkı sarıl… Kaşıkçı’nın katillerinden hesap sormazsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız diyordun. Sayende her katil gibi bu da olay yerine geri dönüyor… Yazıklar olsun!

Sarıl sarıl sımsıkı sarıl…



Kaşıkçı'nın katillerinden hesap sormazsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız diyordun.



Sayende her katil gibi bu da olay yerine geri dönüyor...



Yazıklar olsun!!! https://t.co/8PxjU8ZzG6 pic.twitter.com/aiCL15gCE7 — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 17, 2022

ERDOĞAN 'BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR' DEMİŞTİ AMA...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 7 Nisan’da durdurma kararı verilmişti. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın 'olumlu görüşü' üzerine Suudi Arabistan'a devredilmişti.

Ardından Erdoğan konuyla ilgili Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan, 2018 yılında konuyla ilgili “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz? Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” demişti.

Erdoğan'ın sözleri üzerine, geri adım atılması kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekmişti. Ardından, Erdoğan’ın Prens bin Selman ile kucaklaştığı görülmüştü.