Erdoğan'ın 'terbiyesiz', 'kafadan sıkıntılı' dediği Yeniden Refah Partili Bekin: Sayın Cumhurbaşkanı ivedilikle özür dilemeli

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:51

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:55

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik kullandığı "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" ifadelerini eleştirdi.

Bekin, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamamızı çarpıtarak, nezaket sınırlarını aşarak sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve işgal etmekte olduğu makam ile bağdaştıramadığımızı, milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisini nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek isteriz” dedi.

"KURTULMUŞ ARADI, DAVET ETTİKLERİNİ BELİRTTİ"

Yeniden Refah Partisi'nin, şimdiye kadar Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm olumsuz gelişmeler karşısında, hiç tereddüt etmeden hak, adalet ve meşruiyet çizgisinde yer aldığını söyleyen Bekin, şöyle devam etti:

"Bizler Gazze'deki soykırım konusunda büyük sorumluluk anlayışıyla hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün 28 Temmuz tarihinde Rize'de partisinin il teşkilatı ile yaptığı toplantıda bulunduğu makamla hiçbir suretle bağdaştıramadığımız kabul edilemez açıklamasıyla bizleri hedef aldığını üzülerek belirtmek isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çarpıtılmaya çalışılan konunun asıl gerçeği şudur: Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Siyonist Netanyahu'nun sözde "Onur Konuğu olarak ABD Senatosu'nda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanması ABD demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer almışken bizler de bundan hareketle, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'i ‘onur konukları’ olarak TBMM'ye davet edip Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap etmelerini sağlamasını beklediğimizi ifade ettiğimiz basın toplantımızı 25 Temmuz tarihinde TBMM'de gerçekleştirdik.

Basın toplantımızdan sonra TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, nezaket örneği gösterip bizleri telefonla arayarak, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı TBMM' de konuşma yapmak üzere davet ettiklerini ve hala cevap gelmediğini bizlere ifade ettiler. Sayın TBMM Başkanımıza söz konusu davetten haberdar olsaydık böyle bir basın toplantısı yapmamıza gerek kalmazdı söyleyip konuyla ilgili duyarlı yaklaşımından dolayı hem kendilerine hem de Twitter hesabımızdan basın toplantı metnimizin baş kısmında kendilerine teşekkürlerimizi nezaket ölçüsü içerisinde ifade ettik.

"CUMHURBAŞKANI İVEDİLİKLE ÖZÜR DİLEMELİ"

Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı açıklamada bizleri hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştır. ‘Çıktı bir tanesi affedersiniz terbiyesizin teki. Parlamentomuzda Mahmut Abbas koşturulmalı, kim bu? Yeniden Refah’ın bir tane adamı var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu ifade etmek istiyoruz. 45 yılımı dış politikada harcamış bir siyasetçi olarak bugün Türkiye'den daha çok yurt dışında Erbakan Hoca'mızdan başlamak üzere büyük bir çevre sahibiyiz ve onu bitenleri oradaki birçok konuşmaları anında haber alıyoruz. Ve kendisi de bunu çok iyi bilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çarpıtılarak nezaket sınırını aşarak sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve işgal etmekte olduğu makam ile bağdaştıramadığımızı ve milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisinin nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyoruz. Bizler siyasete, nezaket ve zarafet getireceğimizi partimizin kuruluşundan itibaren ifade etmekteyiz. Bu nedenle bizleri siyasi girdabın içerisine sokmaya çalışan anlayışın oyununa gelemeyeceğimizi ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı kullandığı yakışıksız üslup nedeniyle kendisinin nezakete bir kez daha davet ettiğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Her türlü hukuki haklarımızı da aramaktan imtina göstermeyeceğimizi yüce meclisimiz önünde kamuoyuna bildirmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ivedilikle bizden özür dilemesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bizim partideki hukukçu kardeşlerimizle bir araya gelip değerlendireceğiz ve ne gerekiyorsa hukuki yollara başvuracağımızı ifade etmek istiyoruz.”