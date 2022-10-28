Erdoğan’ın ‘Türkiye yüzyılı’ açıklamasında neler öne çıktı?

28 Ekim 2022 Cuma, 23:35

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Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin temel sloganı da olması planlanan “Türkiye yüzyılı” vizyon belgesini, geniş katılımlı bir toplantıyla Ankara Spor Salonu’nda açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “vizyon” projelerini açıklamayı seçim sürecine bıraktığı mesajı verdiği konuşmasında, 16 başlıkta “Türkiye yüzyılı vizyonunun ruhunu, felsefesini” anlattı.

İlk hedefini “yeni anayasa” olarak açıklayan Erdoğan, başörtüsü ve aile kurumunu “sapkın akımların tehdidinden” koruyacağını savunduğu Anayasa değişikliği teklifini ise haftaya TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye yüzyılı” vizyon belgesi tanıtım toplantısı için AKP, haftalar öncesinden hazırlık başlatmıştı.

AKP’nin alışılmış kongre ve tanıtım toplantılarının tersine, davetli listesinden salon donanımına, müzik ve görsellerine kadar farklı bir sunum tercih edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bunun nedenini “Sadece AK Parti’yi değil Türkiye’yi, herkesi kucaklayan bir program olmasını istedik” sözleriyle açıkladı.

Hatta program boyunca, alışılmış AKP toplantılarının “tersinin” görüleceğini de ifade etti.

Her ne kadar, toplantı konsepti “partiler üstü” düşünülmüş olsa da Erdoğan salona girdiğinde atılan sloganlar, tezahüratlar, salonun atmosferi, tersini söyler nitelikteydi.

Farklılıklardan birisi ilk kez “muhalif” gazetecilerin davet edilmesiydi.

Ayrıca, ilk kez 11 muhalefet partisinin lideri toplantıya çağrıldı.

Ancak son yıllarda hiçbir AKP etkinliğine davet edilmeyen ve akreditasyon uygulamasının bu toplantıdan sonra da devam edecek olmasını eleştiren gazetecilerin, toplantıya katılımı son derece sınırlı oldu.

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İYİ PARTİ’DEN AYDIN KATILDI

Cumhur İttifakı’nın ortakları MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Erdoğan’ın konuşmasını ön sıralardan izlerken, İYİ Parti, Genel Başkanvekili Koray Aydın’la temsil edildi.

Katılımcı diğer partiler temsilci gönderirken, davetli olan CHP’den katılım olmadı.

Toplantıya ayrıca Alevi dernekleri, azınlık vakıflarının temsilcileri, engelliler, sendika temsilcilerinin de yer aldığı kesimlerden katılımlar oldu.

ESKİ BAKANLAR DA SALONDAYDI

Davetliler için spor salonun platformunda yer ayrılırken, partili milletvekili ve yöneticiler tribünlerden etkinliği izledi.

Görevlerinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yan yana otururken, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, kızı eski Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantıya katıldı.

Azerbaycan’da kaza geçiren ve dün hastaneden taburcu olan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da salondaydı.

“KARŞIMDA KIZIL ELMA’YI GÖRÜYORUM”

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Erdoğan’ın toplantı salonuna gelişi, dev ekrandan izletildi. Salona girmeden önce otobüsün üstünde dışarıda bekleyen partililere seslenen Erdoğan, “Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde, böyle anlamlı bir günde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Karşımda şu anda Kızıl Elma'yı görüyorum. Öbür tarafta Gökbey'i görüyorum. Laf değil, icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz” dedi.

Erdoğan seçimleri kastederek, “Yedi ayımız var, durmak yok yola devam” dedi.

“Türkiye yüzyılı” vizyon belgesi tanıtım programı, sinevizyon, ışık ve sahne gösterileri ile başladı. Görsel simgelerin dikkat çektiği salonun tam ortasına “Türkiye yüzyılını zamanla buluşturmayı” simgeleyen dev bir “güneş saati” yerleştirildi.

Ayrıca çeşitli meslek gruplarını temsil eden gençler küçük bir sahne gösterisi sundu.

Cem Karaca’dan “Deniz üstü köpürür”, Aşık Veysel’den “Uzun ince bir yoldayım” türküsünün çalındığı salonda, programa özel Yücel Arzen'in besteleyip seslendirdiği ve rap ögeler de içeren “Türkiye yüzyılı” şarkısı da ilk kez seslendirildi.

Erdoğan, şarkının sonunda yer alan “Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil hemen şimdi!” nakaratı söylenirken alkış ve tezahüratlarla sahneye geldi.

Erdoğan konuşması sırasında iki sinevizyon gösterisi yapıldı.

İlkinde Erdoğan’ın yaptığı açılışlarda kullandığı makas koleksiyonuna yer verilirken, ikincisinde Atatürk’ün isteğiyle ilk silah fabrikasını kuran Şakir Zümre’den bugüne, savunma sanayinin geldiği durumu özetleyen kısa film oldu.

Erdoğan’ın vizyon belgesini açıkladığı saatlerde, AKP tarafından hazırlanan Türkiye yüzyılının vizyonunun tanıtım sitesi turkiyeyuzyili.com erişime açıldı.

Türkiye yüzyılı vizyonunda 17 farklı başlığın yer aldığı görüldü.

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“12 EYLÜL ANAYASASININ RAF ÖMRÜ DOLDU”

Erdoğan yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasında ağırlıklı olarak, 20 yıllık iktidarları boyunca yaptıkları icraatlarını, “vesayetle mücadelesini” anlattı.

Konuşmasının son bölümünü ise “Türkiye yüzyılı vizyonunun ruhunu” anlatmaya ayırdı.

Konuşmasında, “Türkiye yüzyılının inşası sürecine cumhur ittifakı çatısı altında verdiği güçlü ve samimi destek” için MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici’nin ise ismini anmadı.

İktidarları döneminde sağlıktan, ulaşıma, eğitimden enerjiye, sanayiye kadar her alanda eser ve hizmetler kazandırdıklarını belirten Erdoğan, “Elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu” dedi.

Bunların başında “ülkeyi darbe anayasasından kurtararak”, sivil, demokrat özgürlükçü bir anayasa girişiminin yer aldığını belirten Erdoğan, “Türkiye yüzyılı” ilk hedeflerinden birisinin “yeni anayasa” olduğunu söyledi:

“Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur.

“Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları Meclis safhasında, bazıları daha teklif aşamasında, muhalefetin destek vermemesi sebebiyle, akim kalmıştır.

“Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.”

Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yasal düzenleme çağrısı üzerine gündeme gelen başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği teklifini ise haftaya Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı:

“Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

“İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız.”

“Milli uzay programı” çerçevesinde bir vatandaşı önümüzdeki yıl uluslar arası uzay istasyonuna gönderme hazırlıkları başlattıklarını anlatan Erdoğan, yerli otomobil TOGG fabrikasının ilk arabasının yarın banttan indirileceğini de anımsattı.

METNİN DIŞINA ÇIKTI, MUHALEFETE ÇATTI

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Konuşması boyunca, salondaki gazetecilere de dağıtılan konuşma metnine sadık kalan Erdoğan, Kanal İstanbul projesini anlatırken, metin dışına çıktı, muhalefete çattı.

Kanal İstanbul’un “Türkiye yüzyılı” hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefetin engelleme çabalarına karşın Kanal İstanbul’un hayata geçeceğini söyledi.

Muhalefetin Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim köprülerini de engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Erdoğan, “Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar anlamaz” dedi.

“PAYLAŞACAĞIMIZ YENİ PROJELER OLACAK”

Konuşmasında, “Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır. Bugün sizlere sadece, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ruhunu, felsefesini, özünü anlatmak istiyorum” diyen Erdoğan, 17 başlıkta bu vizyonu özetledi.

Bunlardan bazıları sürdürülebilirlik, huzur, barış, verimlilik, bilim ve şefkat oldu.

“BİRLİKTE KONUŞALIM” ÇAĞRISI

Erdoğan, tüm kesimleri “Türkiye vizyonuna katkı vermeye” çağırdı:

“Biz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz.

“Türkiye yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir.

“Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye yüzyılını konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, Türkiye yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye yüzyılını yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye yüzyılında demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Gelin, Türkiye yüzyılında ülkemizi, bir asırdır enerjimizi yiyip tüketen her türlü taassuptan arındırıp, siyasetin eksenini emek ve eser üzerine yeniden kuralım. Gelin, Türkiye yüzyılında ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini, pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim.”

BAHÇELİ VE DESTİCİ’Yİ KÜRSÜYE ÇIKARDI

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Erdoğan konuşmasının sonunda ise Cumhur ittifakı ortakları MHP Lideri Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici’yi kürsüye davet etti.

El ele tutuşan liderler ellerini havaya kaldırarak, salondakileri selamladı.