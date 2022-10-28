MetroPOLL Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan'ı onaylamayanlar artıyor
MetroPOLL Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayına ilişkin bir anket çalışması yayımladı. Ankette Erdoğan'ın görevini onaylamayanlar
MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" başlıklı anket çalışmasını yayımladı.
Seçmenlere "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.
"Evet onaylıyorum" diyenler yüzde 47,6 iken "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 47,8 olarak görüldü.
Öte yandan geçen ayın anket sonuçlarında ise Erdoğan'ın görev onayını onaylayanların oranı yüzde 46,6'ydı.
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