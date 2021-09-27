Erdoğan'ın yakın arkadaşı Albayrak'a 7 milyar TL değerinde 437 ihale

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding, kamudan milyarlarca liralık devasa ihaleler alıyor.

Albayrak Holding’e bağlı şirketlerle tam 21 ayrı alanda iş yapan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor. Holdinge bağlı şirketlerin son yıllarda kamudan aldığı yüzlerce ihalenin toplam bedeli milyarlarca lirayı bulurken Albayrak Holding, özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikaları ile kâğıt fabrikası gibi birçok fabrikayı da satın aldı.

Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile kardeşleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında evlenen yakın arkadaşı Nuri Albayrak’ın kızı Elif Albayrak’ın nikah şahitliğini de yapmıştı.

ÖZELLEŞTİRMEYLE SATIN ALDILAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Albayrak Grubu, 1976 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) niteliğinde motor üretmek amacıyla kurulan TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Şirketi’ni, 2004 yılında özelleştirme kapsamında satın aldı.

Albayrak Grubu’na bağlı TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Şirketi, 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde kamudan 13 ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli 43 milyon 168 bin TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kurumlar arasında ise ilk sırada Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü geliyor.

İBB’DEN VE TOKİ’DEN DEVASA İHALELER

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi de Albayrak Grubu’na bağlı şirketlerden biri. Şirket, 2021 ile 2021 yılları arasını kapsayan son 10 yıllık dönemde kamudan tam 1 milyar 468 milyon TL değerinde 19 ayrı inşaat ihalesi aldı. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı geliyor.

Şirket, geçtiğimiz yıllarda TOKİ’den “Sivas 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ihalesini yaklaşık 82 milyon TL’ye, “İzmir İli Urla İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi” ihalesini yaklaşık 20 milyon TL’ye, “Antalya İli Kepez İlçesi 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı” ihalesini yaklaşık 64 milyon TL’ye, “Kocaeli 33 Bin Seyirci Kapasiteli Stadyum” İnşaat ihalesini yaklaşık 127 milyon TL’ye aldı. Şirket TOKİ’den son olarak ise “Arnavutluk’un Laç Şehri için düzenlenen konut projesi inşaatı” ihalesini 321 milyon TL’ye almıştı.

Ayrıca Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Şirketi’nin de içerisinde yer aldığı iş ortaklığı, İBB’nin 2012 yılında düzenlediği Kartal-Kaynarca Metro İnşaat ihalesini 248 milyon 433 bin avroya aldı. Şirket AKP döneminde İBB iştiraki Halk Ekmek’ten de defalarca Ekmek Dağıtım ihalesi aldı.

SEKA’NIN FABRİKASINI SATIN ALDILAR

Albayrak Grubu bünyesinde bir de Varaka Kâğıt isimli bir şirket yer alıyor. Bu şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yerli gazete ve kitap kâğıdı üretimi yapmak için 1981 yılında faaliyete geçen SEKA Balıkesir Kâğıt Fabrikası, 2003 yılında ise Albayrak Grubu tarafından satın alındı.

Ayrıca limancılık alanında da faaliyet gösteren Albayraklar, biri Trabzon’da iki yurtdışında olmak üzere toplam üç liman işletiyor.

TEMİZLİK ARAÇLARINI DA ONLAR SATIYORLAR

Albayrak Grubu bünyesindeki Kademe Atık Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi de kamudan 2017 ile 2021 yılları arasını kapsayan son 5 yılda 30 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise 18 milyon 402 bin TL’yi buluyor. Şirket aldığı ihalelerle kamu kurumları ve belediyelere, yol süpürme aracı, vidanjör ve arazöz gibi araçlar sattı.

Şirketin ihale aldığı kamu kurumlarının başında yine Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü gelirken AKP’li Üsküdar Belediyesi, AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü de ihale aldığı kurumlar arasında yer alıyor.

Şirketin internet sitesinde ise yapılan işlere dair şu açıklamada yer alıyor: “Vakumlu ve çekilir tip yol süpürme araçları, dezenfektan ve sterilizasyon araçları, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, hooklift, konteyner yıkama aracı, su tankeri-arazöz, vidanjör, kombine kanal açma makinesi ve ağaç sökme makinesi üretimleri.”

ALBAYRAKLAR ŞEKER FABRİKALARINI KAPTI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye (TÜRKŞEKER) ait olan ve 1956 yılında açılan Erzurum ile Erzincan Şeker Fabrikaları, 2018 yılında düzenlenen özelleştirme ihalesiyle 287 milyon liraya Albayrak Grubu’na satıldı. Albayrak Grubu bünyesinde de Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nı işletmek için SUKKAR adıyla bir marka kuruldu ve bu markayla Mayıs 2019’dan itibaren şeker üretimine başlandı.

Ayrıca bir de Erzurum Şeker Fabrikası’nın hammadde eksikliğini gidermek, Erzurum başta olmak üzere Erzincan ve Sivas sınırları içerisinde tarıma elverişli araziler kiralayarak pancar ekimi yapmak amacıyla Mezra Ziraat adı altında bir şirket kuruldu.

Albayraklar taşımacılık sektöründe de Platform Turizm ve Nakil Lojistik adı altında iki ayrı şirketle faaliyet gösteriyor. Platform Turizm Şirketi, 2010 ile 2021 yıllarını kapsayan son 12 yılda kamudan tam 242 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam tutarı ise 3 milyar 169 milyon TL’yi buluyor ve söz konusu ihalelerin tamamına yakını da araç kiralama ihalesi.

Şirketin ihale aldığı kurumların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile Beyoğlu Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi gibi AKP’li ilçe belediyeleri geliyor.

SAYAÇLARI OKUYUP FATURALARI DAĞITTILAR

Albayrak Grubu, bilgi teknolojileri alanında da ALBİL Merkezi Hizmetler, Rasat Trafik Çözümleri ve Sistemli Dağıtım Hizmetleri adı altında üç ayrı şirketle faaliyet gösteriyor. Sistemli Dağıtım Hizmetleri Şirketi’nin internet sitesinde “Sistemli Dağıtım, İstanbul’da İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ; Ankara ve Trabzon’da TEDAŞ olmak üzere yurt genelinde vermiş olduğu hizmetlerle alanında öncü firma olmuştur” ifadelerine yer verilerek, şirketin kamu kurumlarına işler yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan Sistemli Dağıtım Hizmetleri Şirketi, kamuda son 10 yılda 64 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 308 milyon 706 bin TL olarak açıklandı. Bu ihalelerin büyük çoğunluğu da su ve doğalgaz sayacı okuma ve fatura dağıtımı ihalesi.

Şirketin ihale aldığı kurumlar arasından, İBB iştiraki İGDAŞ ve İSKİ, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SASKİ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ başı çekiyor.

Tekstil alanında da faaliyet gösteren Albayrak Grubu bu alana Sümerbank tarafından 1934 yılında kurulan Ereğli Entegre Tekstil Fabrikasını 1997 yılında özelleştirme kapsamında satın alarak girdi. Fabrika, Ereğli Tekstil Şirketi adı altında işletilirken şirketin internet sitesinde, “Ereğli Tekstil’in üretim hacmini Genelkurmay ve Emniyet birimlerinin ihtiyaçları doldurmaktadır” deniliyor.

ASKERİN KAMUFLAJINI ALBAYRAKLAR ÜRETİYOR

Öte yandan şirketin Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı askeri birlikler ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uzun yıllardır kamuflaj ve üniforma üretip sattığı da biliniyor. Yine şirketin internet sitesinde bu konuya ilişkin de şu açıklamaya yer veriliyor: “Uluslararası kalite standartlarında, antibakteriyel, nano teknoloji özelliklerine sahip, kara, hava, jandarma ve emniyet kuvvetleri için kamuflajlı-kamuflajsız elbise, mont, parka, gömlek ve rüzgâr ceketi kumaş üretimi ve dikimi, ayrıca soğuk iklim parka ve elbise dikimi yapılmaktadır.”

ÇÖP TOPLAMA VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İHALELERİ

Atık yönetimi alanında da Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Bayfa Geri Dönüşüm Şirketi adı altında iki ayrı şirketle faaliyet gösteren Albayrak Grubu bu alanda da yine kamudan çok sayıda ihale aldı.

Yeşil Adamlar Atık Yönetimi Şirketi’nin internet sitesinde şirketin “Atık yönetimi ve çevre temizliği” alanında faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Şirket son 10 yılda kamudan 56 ayrı çöp toplama, kent içi temizlik ve araç kiralama ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 1 milyar 945 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin ihale aldığı kurumların başında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iştirakleri ile AKP’li ilçe belediyeleri geliyor.

Bayfa Geri Dönüşüm Şirketi’nin internet sitesinde ise şu bilgilere yer veriliyor: “Halihazırda Arnavutköy, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde kentsel atık yönetimine öncülük etmekte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplayarak ayrıştırma işlemlerini Kağıthane ve Esenyurt ilçelerinde bulunan ve Çevre Bakanlığı tarafından en üst klasman olan ‘TİP 1 Ambalaj Atığı Toplama-Ayrıştırma’ lisansına sahip iki modern tesisinde gerçekleştirmektedir.”

MEDYA, TURİZM VE YAYINCILIK ŞİRKETLERİ

Medya alanında da televizyon kanalı, gazete ve internet siteleriyle faaliyet gösteren Albayrak Grubu, 2007 yılında kurulan Tvnet televizyon kanalının, YeniŞafak gazetesinin ve çok sayıda internet sitesi ile derginin de sahibi.

Birun Otelcilik Şirketi ile de Giresun’un Kümbet Yaylası’nda bir otel işleten Albayrak Grubu, Ketebe Yayınları’nın da sahibi. Ayrıca, Birlikte Dağıtım Şirketi ile de gazete ve dergi dağıtımı işini de yapan Albayrak Grubu, birçok gazete ve derginin dağıtım işlerini yapıyor.

REKLAMCILIK İHALELERİ MİLYONLAR GETİRDİ

Reklam Piri Medya İletişim Şirketi ile reklamcılık alanını da boş bırakmayan Albayrak Grubu, bu şirketle de kamu kurumlarından son 9 yılda 2 milyon 313 bin TL değerinde 13 ayrı ihale aldı. Şirketin ihale aldığı kurumlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden oluşuyor.

ŞİRKETLER BASILDI, GÖZALTINA ALINDILAR

Sık sık aldığı ihalelerle ve yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Albayrak Holding’in yöneticileri 2011 yılında "Temiz Şehir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Albayrak Holding yöneticisi Mustafa Albayrak ile 20 yöneticisi gözaltına alındı. Albayraklar Grubu’nun şirketlerini de basan polis ekipleri, birçok belgeye de el koymuştu.

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USULSÜZLÜK AKBİLE KADAR UZANDI

Sıradan bir taşıma şirketi olan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra, dönemin Fazilet Partili belediyelerin kadrolu müteahhiti oldu ve Albayraklar’a yönelik usulsüzlük iddiaları hiç bitmedi. Albayrak Kardeşler’in adı ilk kez, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik geçiş sistemi Akbil’deki usulsüzlük soruşturmaları sırasında ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Organize Suçlar Şubesi, Albayrak’ın ortaklarından Ahmet Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 58 kişiyi gözaltına aldı, şirketin bütün evraklarına el koydu.