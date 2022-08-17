Erdoğan’ın yakın çevresindeydi... Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten 'genel af' çıkışı: 'Kamu vicdanını rahatsız eder'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, iktidara yakın köşe yazarlarınca da yüksek sesle dillendirilmeye başlanan 'genel af' hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgenç kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"ADİL VE KALICI BİR İNFAZ DÜZENLEMESİ ŞEKLİNDE YAPILMASI GEREKİR"

"İnfaz Kanunu, geçici madde 6 ve 9 hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine rağmen, cezasını infaz kurumlarında çekmekte olan hükümlü sayısındaki bu sürekli artış, zorunlu olarak, yakın bir zamanda bir kanuni düzenleme yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu kanuni düzenlemenin, bilimsel verilere dayalı adil ve kalıcı bir infaz düzenlemesi şeklinde yapılması gerekir.

"KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDER"

Aksi takdirde, adına 'af' denmese bile, adı ne olursa olsun, kamu vicdanını rahatsız eder bir surette, infaz kurumlarından hükümlü tahliyelerini sağlayacak ve mahiyeti itibarıyla af sonucunu doğuracak bir düzenleme yapılması yoluna gidilecektir. Bu ise, sürgit sorun mahiyetinde, infaz kurumlarında kısa sürede aynı sorunların tekraren yaşanmasına sebebiyet verecektir."