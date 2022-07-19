Mustafa Sarıgül'den genel af çağrısı

19 Temmuz 2022 Salı, 14:49

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.

Aksaray Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Bu çağrının siyasi olmadığını vurgulayan Sarıgül, "Bugün itibarıyla 47'nci ilimizde, af çağrımızı yeniliyorum. Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır. Pandemi koşulları ile online yargılamalar oldu. Aceleci yargılamalarla maalesef gözden kaçan bazı konuların olduğu yönünde duyumlarımız var. Özellikle cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne var. Bu doğan çocuklar, yaşamla buluşamadı. 10 binin üzerinde çocuk var. Bu çocukların yaşları ise 1 ila 10 yaş arası" dedi.

"BORÇLARIN İSE MUTLAKA BURS OLARAK VERİLMESİNİ LAZIM"

KYK borçları ile ilgili yapılan düzenlemeyi de olumlu bulduğunu ifade eden Sarıgül, "KYK ile alınan kararı son derece olumlu buluyorum. Evlatlarımız ve öğrencilerimiz bir nebze nefes almıştır. Borçların ise mutlaka burs olarak verilmesini lazım" diye konuştu.