Mustafa Sarıgül'den genel af çağrısı
Türkiye Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi koşullarında aceleci yargılamalar olduğunu iddia ederek 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.
Aksaray Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Bu çağrının siyasi olmadığını vurgulayan Sarıgül, "Bugün itibarıyla 47'nci ilimizde, af çağrımızı yeniliyorum. Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır. Pandemi koşulları ile online yargılamalar oldu. Aceleci yargılamalarla maalesef gözden kaçan bazı konuların olduğu yönünde duyumlarımız var. Özellikle cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne var. Bu doğan çocuklar, yaşamla buluşamadı. 10 binin üzerinde çocuk var. Bu çocukların yaşları ise 1 ila 10 yaş arası" dedi.
"BORÇLARIN İSE MUTLAKA BURS OLARAK VERİLMESİNİ LAZIM"
KYK borçları ile ilgili yapılan düzenlemeyi de olumlu bulduğunu ifade eden Sarıgül, "KYK ile alınan kararı son derece olumlu buluyorum. Evlatlarımız ve öğrencilerimiz bir nebze nefes almıştır. Borçların ise mutlaka burs olarak verilmesini lazım" diye konuştu.
Video Haberler
- İstanbul'da skandal: Otobüs durağında cinsel taciz
- Korkulan oldu: Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'da
- Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
- Esnafın kabusu oldular: 'Haraç çetesi' iddiası
- Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
- Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- CHP'li Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
- Ankara merkezi FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
- Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!