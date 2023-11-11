Erdoğan'ın Yargıtay'a destek çıkıp AYM'yi hedef almasına Özel'den tepki: Bu bir kalkışma

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Muhalefet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay kararına uymamasıyla başlayan krizi protesto ederken iktidar konuyu anayasa değişikliğine getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan krizi işaret ederek “yeni anayasa” dedi. Erdoğan’ın sözlerine muhalefetten, “Sorun anayasaya uyulmaması” tepkisi geldi.

Meclis’teki görüşmelerde Cumhur İttifakı üyeleri “yeni anayasa” çıkışı yaptı. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, “Çözüm, farklı yorumlara sebep olan anayasa hükümlerini belirlemektir. Anayasa değiştirmeye yetkili yüce Meclis’imizdir” dedi. AKP milletvekili Nurettin Alan ise “Yargı kendi içerisinde bu hususu düzeltemezse bu 1982 Anayasası’ndan kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “Öteden beri yüksek yargı arasındaki birtakım görüş ayrılıklarının devam ettiğinin bir neticesidir” ifadelerini kullandı.

Özbekistan dönüşü konuşan Erdoğan, “AYM, Yargıtay’ın attığı adımı hafife alamaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Eğer partimden bazı arkadaşlar da Yargıtay’ı yerip AYM’ye övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar” şeklinde konuştu. Saray’da düzenlenen programda ise Erdoğan, “Biz tartışmada taraf değil hakem konumundayız. Güçlerin kendi içlerindeki dengeye ilişkin sorunları yeni anayasa talebimizin haklılığının işaretidir” dedi.

‘SEN DARBECİSİN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM önünde yaptığı açıklamada Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt verdi. Özel, “Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor” dedi.

Türkiye’nin anayasasızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Özel, “Anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar. Bu yok saymaya yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanı destek veriyor. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Erdoğan’ı uyarıyorum. Kendi meşruiyetini tartışmaya açma” ifadelerini kullandı.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözleri için “Verdiği mesaj çok açık. ‘Hukuk düzeninin tekliğinden’ aşama aşama ‘Saray düzeninin tekliğine geçiyoruz” dedi.

‘HUKUKA SAYGI DUYULMALI’

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olmadığını vurgulayan CHP Milletvekili Murat Emir, “Burada eksik olan hukuka saygı” tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Krizi sonlandıracak meşru beklentimiz, sayın cumhurbaşkanının AYM’ye destek vermesidir” dedi.

İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok da “Halkı gerçek gündemden uzaklaştırmak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Gelecek ve Saadet partilerinin ortak olarak oluşturduğu Meclis grubunun başkanlığını yapan Selçuk Özdağ, “Yeni anayasa göz bağlama işidir” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise “Bu, Devlet Bahçeli’nin tetiklediği, Beştepe’deki bürokratların olgunlaştırdığı bir hadise” diye konuştu.