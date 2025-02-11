Erdoğan’ın yeni parti kadrosunu 2028 genel seçimlerine yönelik kuracağı söyleniyor: Kabine değişikliği daha sonra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Şubat’ta yapılacak AKP kongresinde parti yönetiminde ciddi değişiklikler yapacağına işaret ediliyor. Merkez kürütme kurulu (MYK) ve Merkez karar ve yönetim kurulunda (MKYK) dikkat çeken bir değişim yaşanacağına vurgu yapan AKP’li kurmaylar, kabinedeki değişimin zamana yayılabileceğinin altını çizdi.
AKP, yerel seçimlerden sonra başlattığı süreçte il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde ise yüzde 60’a yakın değişim gerçekleştirdi. Büyük kongre yaklaşırken yeni parti vitrininde de değişiklikler bekleniyor. Erdoğan’ın yeni parti kadrosunu 2028 genel seçimlerine yönelik kuracağı konuşuluyor. Teşkilatlardaki değişikliğin MYK’ye yansıması ve MYK’nin yarısının değişmesi bekleniyor. Değişikliğin Erdoğan’ın “yenilenme” ve “enerji değişimi” çağrılarına yönelik yapılacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın sık sık “Çalışmayanları dinlenmeye çekeceğiz” ifadelerini dile getirdiği iddia edildi. Metal yorgunluk tespit edilen isimlerin yerini gençlere bırakacağını kaydeden parti kaynakları, Erdoğan’ın enerjisini tüketmemişlerle devam etmek istediğini kaydediyor.
FİDAN’IN YERİNE KİM?
Parti içerisindekilere kabinede yapılacak önemli değişikliklerin de eşlik edeceği vurgulandı. Kabine değişikliğinin, partiyi gölgelememesi nedeniyle kongre sonrasına bırakılacağı ancak şubat bitmeden tamamlanacağına işaret edildi. Ayrıca beş bakanın görevden alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bakanlardan üçünün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar olduğu belirtiliyor. Öte yandan Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı daha önemli bir göreve getirmek istediği, ancak Fidan’ın yerine isim bulamadığı da konuşuluyor. Erdoğan’ın “oy kaybı” nedeniyle endişeli olduğu ve değişikliklerde seçmeni göz önünde bulunduracağı da belirtiliyor.
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