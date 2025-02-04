Kabine değişikliği, 23 Şubat’ta yapılacak AKP kongresinden sonra hızlanacak: Oy kaybı tedirginliği

AKP’de son yerel seçimlerde yaşadığı tarihi yenilginin ardından başlayan “özeleştiri” süreci devam ediyor. Son anketlere de yansıyan “oy kaybının” partide tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

Kabine değişikliği, 23 Şubat’ta yapılacak AKP kongresinden sonra hızlanacak: Oy kaybı tedirginliği
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ve ilçe teşkilatlarında yaptığı geniş çaplı değişikliğin ardından gözler AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve kabinede yapılacak büyük revizyona çevrildi.

Kabine değişikliğinin 23 Şubat’ta yapılacak AKP kongresinden sonraya da sarkabileceğini belirten parti kaynakları, kongre kapsamında MYK’de köklü bir değişiklik yapılacağına işaret ediyor.

YENİLGİ İTİRAFI

AKP’nin 23 yıllık iktidarında 31 Mart yerel seçimleri dönüm noktası oldu. CHP’nin ilk kez birinci parti çıktığı seçimde, AKP İstanbul’da yüzde 10, Ankara’da ise yüzde 28 puan farkla yenildi.

Bu sonuçların ardından Erdoğan, partisine yönelik “değişim” mesajları verirken birçok konuşmasında da seçim yenilgisini itiraf etti. Erdoğan, parti MYK’sinde yüzde 50’nin üzerinde değişim yapmaya hazırlanıyor. MYK’deki 16 genel başkan yardımcısından en az 10’u değişebilir.


Etiketler: #31 Mart #AKP #akp kongre

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