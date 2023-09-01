TİP’ten İstanbul Valiliği’nin içki genelgesinin iptali için dava

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:00

İstanbul Valiliği tarafından gönderilen genelge ile "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesini, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması" talimatı verilmişti.

Kamuoyunda tepkilere yol açan genelge Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yargıya taşındı.

TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek adına İstanbul 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde genelgenin Anayasanın “Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” şeklindeki 20., "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” şeklindeki 6., ve “temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca "kanunla" sınırlanabileceği”ni söyleyen 13. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede genelgenin iptali istendi.