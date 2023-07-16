Alkollü içki yasağı getiren Samsun Valiliği’ne CHP’li Çan’dan cevap: ‘Kriminal suçlar doğurabilecek’

Yayınlanma: 16.07.2023 - 17:26

Güncelleme: 16.07.2023 - 17:42

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın imzasıyla alınan kararlar doğrultusunda halka açık bölgelerde alkollü içki tüketimi yasaklandı. Kararda "Halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, yürüyüş ve bisiklet yollarında aksine bir hüküm olmadıkça alkollü içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Valiliği’nin alkol yasağına ilişkin Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Çan, uygulamanın Samsun’a verilen bir ceza olduğunu dile getirerek kriminal suçlar oluşturabileceğini söyledi.

“SAMSUN’UN SOSYAL HAYATINA, ESNAFINA VERİLMİŞ BİR CEZADIR”

Samsun’un konumunun kritik önem taşıdığını ifade eden Çan, valiliğin kararını eleştirerek sözlerine şöyle başladı:

“Daha çok da sahil kesiminde, özellikle şu an cıvıl cıvıl olan şehrin nüfus yoğunluğunun en çok oluştuğu yerleri de kastederek toplum içinde bir huzursuzluk çıkartma amacı içeren bir genelge, hiçbir anlamı yok. Samsun marka bir şehir, Türkiye’nin kuruluşuna öncülük etmiş, Karadeniz sahilinin en uzun sahil şeridi olan şehrimiz. Burada gün içerisinde özellikle haftasonları binlerce turist kabul ediyor Samsun. Bunun yanında kastedilen yerlerde huzuru etkileyecek en ufak bir vaka rastlanılmamışken tam tersine sahil şeridinin içinde, ara sokaklarda bu tür huzur bozucu hadiselerin, kriminal dosyaların daha yoğun yaşandığı bir yer genelgeyi daha fazla hak ederdi. Oralarda hiçbir tedbir alınmazken, insanların gözünün içine sokarak güya ‘önlem alma’ başlığıyla Samsun’a böyle bir ceza verilmekte. Samsun’un sosyal hayatını çok ciddi anlamda etkileyecek bir karara imza atmakta sayın vali. Samsun’un sosyal hayatına ve esnafına verilmiş bir cezadır. Bunun sayın valinin şahsi bir tercihi olduğunu düşünüyorum. Kendi evinde bu tür kararları her türlü alabilir ama Samsun’a böyle bir ceza vermesini biz kabullenemeyiz.”

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNE DESTEK OLMAYA YÖNELİK BİR ÇABA”

“Sayın valinin hükümetin gündemine destek olmaya yönelik anlamsız bir ‘önlem’ çabası olduğunu düşünüyorum" diyen Çan, Samsun’un tarihini öneminin altını çizerek "Samsun tarihinin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin, Cumhuriyet’in 100. yılında İlkadım'da bunu başlatıyor. Türkiye’nin turistik amaçlı diğer yerlerinde de belki bir pilot bölge olarak kurgulanmıştır. Böyle bir emir almış olabilir. Birtakım provakatif gündemler çabası olacaktır. Bir şeyhin cenazesinin nasıl yaşandığını görmekteyiz. Türkiye’de laiklik ilkesinin bekçisi olan yüzde 48 var. Bizler buradayız. Emellerine ulaşamayacaklar” ifadelerini kullandı.

“DAHA CİDDİ KRİMİNAL SUÇLAR DOĞURABİLECEK”

Uygulama ile beraber oluşabilecek sorunları dile getiren Çan, “Kapalı, özgün alanlarda, toplumdan belki aileden uzak daha ciddi kriminal suçlar doğurabilecek, toplum huzurunu daha olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlar ihtiva edecek alanlara doğru çekilmesi istenecektir. İnsanlar baraka yapacak, bahçelerin içinde 3-5 metrekarelik kulübelerde sınırlandırmaya yönelik, toplumu hizaya getirmeye yönelik girişimler bunlar. İnsanları belki bir kesimi başka bir kesime çatışmaya sevk edecek sonuçlar doğuracak hamleler olabilir” açıklamasında bulundu.