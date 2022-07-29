Eren Erdem duyurdu: 'Açlık eşittir RTE' paylaşımı üzerine soruşturma açıldı

CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem hakkında, Twitter hesabından "Açlık eşittir RTE" başlığıyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 09:34
Eren Erdem duyurdu: 'Açlık eşittir RTE' paylaşımı üzerine soruşturma açıldı
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CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem hakkında, ocak ayında yaptığı "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE" şeklindeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Eren Erdem, ilgili paylaşımı üzerine açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması nedeniyle savcılıkta ifade vereceğini duyurdu.

Erdem sözkonusu paylaşımı alıntıladığı açıklamasında “Açıkçası savcıya söyleyebilecek söz bulamadım. İfadem için, bu tweetin altında yazılacak mentionları derlemeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.


Eren Erdem Erdoğan'a hakaret Soruşturma

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