Eren Erdem duyurdu: 'Açlık eşittir RTE' paylaşımı üzerine soruşturma açıldı
CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem hakkında, Twitter hesabından "Açlık eşittir RTE" başlığıyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem hakkında, ocak ayında yaptığı "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE" şeklindeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Eren Erdem, ilgili paylaşımı üzerine açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması nedeniyle savcılıkta ifade vereceğini duyurdu.
Erdem sözkonusu paylaşımı alıntıladığı açıklamasında “Açıkçası savcıya söyleyebilecek söz bulamadım. İfadem için, bu tweetin altında yazılacak mentionları derlemeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!