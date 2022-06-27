'Erdoğan’a hakaret' iddiasıyla tekme-tokat dövülen kardeşler tutuklandı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 08:08

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 25 Haziran saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, bulvar üzerine alkollü oldukları ileri sürülen Batuhan Kaşcı ile kardeşi Doğukan Taşçı arasında motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı.

Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip sokak ortasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı. Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden biri, tepki gösterip kendisini uyaran vatandaşa saldırdı. Olaya dahil olan çevredekiler ise iki kardeşi tekme- tokat dövdü.

Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, darp edilen kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Batuhan ile Doğukan Taşçı kardeşleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çerkezköy’de adliyeye sevk edilen kardeşler ‘Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret’ suçundan tutuklandı.