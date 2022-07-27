AKP Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:00

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı çıkışlarıyla bilinen, konuştuğu kürsülerden hilafet çağrısı yapan ve son olarak da kadınları hedef alan sözleriyle tepkilerin odağı olan cami imamı Halil Konakcı'ya AKP'den destek geldi.

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