AKP Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır'
Cami imamı Halil Konakcı, "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" diyerek kadınları hedef almıştı. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Konakcı'ya sahip çıktı. Birinci "İmam'a yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır" dedi.
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı çıkışlarıyla bilinen, konuştuğu kürsülerden hilafet çağrısı yapan ve son olarak da kadınları hedef alan sözleriyle tepkilerin odağı olan cami imamı Halil Konakcı'ya AKP'den destek geldi.
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