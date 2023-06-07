Eren Erdem 'genel mutabakatı sağladık' diyerek duyurdu: 'Ön seçim' kararı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:29

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:35

CHP Sosyal Medya Yönetimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Toplantıda CHP’nin aldığı ön seçim kararını duyuran Erdem, “Sayın Genel Başkanımız ve tüm MYK üyelerimizin ortak mutabakatıyla olağan kongremizde gündeme tüzük değişikliği maddeleri alarak bundan sonra adaylarımızın üyelerimizin katılacağı ön seçimle belirlenmesi yönünde karar aldık" dedi.

Erdem’in açıklamaları şöyle:

"Sosyal medyadaki çalışmalarımızın temeli, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif biçimde mücadele etmek olacak. Sayın Genel Başkanımızın da seçim kampanyasında dediği gibi, hiçbir gencin tweet attığı için cezaevine girmemesi için, linç kültürüne kurban edilen vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi sosyal ve hukuki olarak destekleyeceğiz. Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını en etkin ve interaktif biçimde kullanacağız.

"DEZENFORMASYONA MARUZ KALDIK"

Seçim kampanyası boyunca şaşkınlıkla takip ettiğimiz birçok dezenformasyona maruz kaldık. Bu ülkenin cumhurbaşkanı apaçık yalanlarla 'Montaj da olsa..' diyerek oy istedi. Vergilerimizle yayın yapan TRT’nin yine halkın vergileriyle ve ballı ihalelerle zenginleştirilen saray medyasının ekranlarında, bu yalanların milyonlara ulaştırılmasına tanık olduk. Türkiye demokrasisi için bundan daha büyük bir tehdit ve tehlike yoktur.

Bu manzaranın tekrar yaşanmaması için sadece sağlıklı bilgi akışında bulunmak değil yalanla, dolanla, dezenformasyonla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayanan bir yalanlarla mücadele ekibi kurduk. Halkı kandırmak isteyenleri hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem meydanlarda hem de yargı önünde hesap soracağız.

"ADAYLAR ÖN SEÇİM YOLUYLA BELİRLENECEK"

"Ben önseçimde seçilerek milletvekili oldum. Bu süreçte çeşitli vesilelerle ittifak sisteminin doğurduğu zaruri şartlarda göze alınarak milletvekili seçimlerinde ön seçimler uygulanmadı. Normal şartlarda bu açıklamayı yapmak benim görev alanıma girmez. Ancak Genel Başkanımız ve Parti Sözcümüz ile konuşarak bu açıklamayı yapmayı çok arzu ettiğimi kendilerine ilettim ve bana bu fırsatı tanıdıkları için kendilerine minnetlerimi ifade etmek istiyorum.

Sayın Genel Başkanımızın da takdiriyle oluşan değişim MYK’mizde, bizlerin teklifi ve Genel Başkanımız başta tüm MYK'mizin ortak mutabakatıyla, MYK'mizin ilk önemli icraatlerinden biri olarak, açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış bulunuyoruz.

Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. CHP emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. CHP örgütlerine emekçilerine hayırlı uğurlu olsun.

"ENSENDE BOZA PİŞİRECEĞİM"

Öte yandan sosyal medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Biz bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum; karşınızda 16 yaşında gencecik bir çocuğu fikirleri yüzünden tutuklatan Recep Tayyip Erdoğan yok. Babala TV’de seyrettiğiniz Kılıçdaroğlu var.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU GÖRECEKSİNİZ"

Bugünden itibaren sosyal medyada size sarayın ve saray medyasının anlattığı, tanıttığı, tarifini onların yaptığı yalan, iftira ve montajla karaladıkları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP imajını değil, Babala TV’de izlediğiniz hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, bilgeliğiyle, ferasetiyle, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz… Sevgili Fahrettin Altun, ensende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım."