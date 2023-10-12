Eren Erdem: 'Yalan haber bülteni' yayınlayacağız

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:28

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında iktidar kaynaklı yalan haberlerden ve bunların sosyal medyada hızla yayılmasından bahseden Erdem, dezenformasyonun önüne geçmek için yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.

Yeni bir sosyal medya sayfası açacaklarını ve burada her gün 'yalan haber bülteni' yayınlanacağını belirten CHP'li Erdem, "Yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve o yalanlara konu edilen hususlardaki gerçekleri bu hesap üzerinden paylaşacağız" dedi.

İktidarın mayıs ayındaki seçim sürecinde yayınladığı montaj videoları hatırlatan ve yerel seçimlerde de benzer çalışmalar yapılacağına yönelik 'ciddi bilgiler' aldıklarını vurgulayan Erden Erdem, "Bir yalanın bin gerçeği boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Yalana inandırmayı amaçlayanlara karşı, gerçeğe bağlılıkla çalışıyoruz. Hiçbir koşulda bu irademizden geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdem, "CHP Doğrulama, Basın Özgürlüğü Ofisi, Yalan Haberler Bülteni gibi çalışmalarımızı arttıracak, aktif ve etkin mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.