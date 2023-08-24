Eren Erdem: Basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk ve Doğuş Yayın grubunun Ankara temsilciliklerini ziyaret etti. Erdem, “CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız” dedi.
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine Ankara temsilciliklerinden başladı. Erdem, ilk olarak Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Baran Şevişoğlu’nu ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin medya ile şeffaf ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmesi için çalıştıklarını dile getiren Erdem, “CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız. Bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edecek hem onların sorunlarını dinleyecek, hem de partimizi anlatacağız” dedi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- O düzenlemenin perde arkası!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!