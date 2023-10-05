Eren Erdem'den 'haber hesabı' açıklaması: Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram hesabım var

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün akşam katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Altan Sancar'ın CHP'nin sosyal medyada haber hesabı topladığı iddiasına yanıt veren Erdem, "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız. Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem'in açıklamalarını gazeteci Kübra Par, şu şekilde aktardı:

"Eren Erdem’le ilgili iddia vardı. Eren Erdem’in ‘haber’ adı altındaki X hesaplarını üyelere ‘Takip edin’ diye göndermesi ve birinin de Zoom toplantısını sızdırdığı iddiası. Bu iddiayı sordum, ‘Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından o iddiayı ortaya attı ama sonra düzeltti. Siz asıl düzeltme açıklamalarına bakın. Zoom toplantısının sızdırılması konusunda sürekli suçlanıyorum, bizim yaptığımıza dair bir algı yayılıyor ama bunu iddia eden herkese dava açtım, bu bir iftiradır. Eğer bu toplantıdan haberim olsaydı bunu gizlice sızdırmazdım, açıktan yayınlardım. Hatta basın toplantısı düzenler, gösterirdim. Çünkü bu Zoom toplantısının doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru olmamasını düşünmemin nedeni belediye başkanları parti meclisi seçer. Bir belediye başkanının başkanlığında parti meclisi üyelerinin toplantı yapmasını doğru bulmuyorum’ dedi.

"SMS'LERLE İLGİLİ GİZLİ BİR ŞEY YAPMIYORUM"

‘Haber 2024’ diye bir X hesabını ‘Takip edin’ diye Eren Erdem üyelere mesaj atmıştı, ben de kendisine ‘Bunu bir siyasi parti bir haber hesabını destekler mi?’ diye sordum, Eren Erdem ‘Şartlar bunu gerektirdiğinde yapacak bir şey kalmaz ama Haber 2024 sayfası CHP’ye dair haber paylaşmıyor. Bunların amacı dezenformasyonlara karşı doğru bilgiyi sağlamak. SMS'lerle ilgili gizli bir şey yapmıyorum. Ben siyasi parti yönetici olabilirim ama aynı zamanda gazeteciyim. Bu hususlarda gazetecilik yapmak isteyen arkadaşlarını destekleyebilirim. Bunu açık bir şekilde partinin bilgisine sunarak yaparım’ dedi.

"ONLARCA VAR"

Sözlerinde asıl tartışma yaratacak yer ‘Ekrem Editoğlu isimli hesabın, kimler tarafından yönetildiği malum olduğu halde herhangi bir CHP üyesi bu hesapların kimler tarafından yönetildiğini bilmiyor’ dedi. Ben de ‘Kim tarafından yönetiliyor?’ diye sordum, ‘Attığı tweetler, yaptığı algı operasyonları nedeniyle ortada değil mi? Bize isnat edilen sayfalar Ekrem Bey ve Özel aleyhine haber yapmadı. Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız. Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum' dedi."