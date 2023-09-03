CHP'li Eren Erdem'den sert sözler: Kılıçdaroğlu aleyhine finanse edilen gazetecileri belgeleriyle açıklayacağız

CHP'li Eren Erdem, katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hükümet tarafından bazı gazetecilerin finanse edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine faaliyetler yaptığını savunan Erdem, "Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız, belgeleriyle açıklayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 23:01
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ı programına telefonla bağlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Devlet eski Bakanı Dr. Masum Türker, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ın konuğu olduğo yayında konuşan Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BUNLARLA İLGİLİ BELGELER MEVCUT'

Eren Erdem’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Birtakım kaynaklardan desteklenerek, finanse edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine faaliyetler yapan gazeteciler olduğunu ifade ettim. Bunlar hükümete yakın çevrelerde çalışan bazı isimlerdir. Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız, belgeleriyle açıklayacağız.”


Player Alanı
Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteci gazeteciler hükümet

İlgili Haberler

Eren Erdem: Basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız

Eren Erdem: Basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız

En Çok Okunan Haberler