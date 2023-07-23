Eren Erdem’den Halk TV açıklaması: Gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir

Yayınlanma: 23.07.2023 - 16:08

Güncelleme: 23.07.2023 - 16:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP’nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kararın ortaya çıkmasının ardından ismi sıkça tartışma konusu haline gelen Erdem, “Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin kj bölümüne ‘Eren Erdem sözleşmeyi feshetti’ şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir” dedi.

“Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar” diyen Erdem, Halk TV’nin ‘her TV kanalı’ kadar program yapmak maksadıyla CHP’li beledilerden yer tahsis talebinde bulunabileceğini belirterek, “Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, ‘SANSÜR uygulama ifadesi’ yoktur” ifadelerini kullandı.

CHP'nin yayınladığı genelgenin açık olduğunu belirtip ‘sansür’ iddialarını reddeden CHP’li Erdem, kararın “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarını sonlandırma”yı kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.

Bu bağlamda; almış olduğumuz “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma” kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.”

BABAEKER: KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPIYORUM

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, canlı yayında yaptığı açıklamada fesih kararında geçen ifadelere ve Eren Erdem'e tepki göstererek şöyle demişti:

"Şöyle anlatayım olayı; biz dün akşam saatlerinde öğrendik CHP genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem iması ile yayınlanan metni. Bu öyle bir açıklama ki, sanki Halk TV'nin bütün yayınlarını CHP sponsor olmuş gibi, arada böyle tuhaf bir ilişki varmış gibi. Cafer Mahiroğlu açıkladı aslında bu ilişkiyi. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bu anlaşma gizli, saklı bir anlaşma değil. Bu anlaşma yeni de yapılmadı ancak yapılmadığı dönemler de oldu. Bu anlaşma CHP'nin grup toplantılarını, açıklamaları baştan sona yayınlanmasını içeriyor ve ayrıca partinin reklamlarını yayınlamayı içeriyor. Ayrıca bu anlaşma Sayıştay denetiminden geçti. Açık bir anlaşma yani gizli saklı hiçbir şey yok. Bu anlaşma CHP'nin yayın politikasına müdahalesini, konuk dikte etmesini, haberlere müdahale etmesini asla içermiyor.

Haberin zamanlama ve duyuruluş şekli bakımından Eren Erdem'in aldığı karar, onun imzası, onun aklı bu. Buradan çağrı yapıyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu karar neden, nasıl alındı? Bunun açıklamasını yapmasını bekliyoruz. Mesela Eren Erdem'in bu fırtınalı dönemde CHP yönetimine girmiş olması, bu kadar ciddi kararlara imza atmış olması nasıl mümkün oluyor? Bu karar partiyi büyük bir yanlışa sürüklemektir."