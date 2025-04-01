Erişim engeli talebi üzerine CHP'li Başarır'dan açıklama: 'Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın İmamoğlu‘nundur'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:54

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan bir tepki geldi.

Başarır, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız."





NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Burak Bekiroğlu isimli avukat, İmamoğlu'nun hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebiyle mahkemeye başvurulduğunu şu ifadelerle duyurmuştu:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."