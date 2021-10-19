Erkan Baş: "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günleri"

19 Ekim 2021 Salı, 15:49

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, iktidar tarafından uzun süredir bölünmüş bir ülke haline getirildiğini belirtti.

Bir tarafta açlık, yoksulluk, işsizlik, yasaklar, iktidarın baskısıyla yaşamaya çalışan milyonların olduğunu ssöyleyen Baş, diğer tarafta ise kendisine paralel bir dünya kuran, saray ve saray etrafında yaşayan azınlığın bulunduğunu ifade etti.

"EN KARANLIK GÜNLER"

Erkan Baş, "AK Parti'nin paralel evren iktidarı haline geldiğini, burada yaşayanların Türkiye ile bağlarını kopardığını ve gerçeklik algılarının ortadan kalktığını" belirtti.

Ülkenin her köşesinde, kaynağı iktidar olan acılar yaşandığını söyleyen Baş, bu durumun taşınamaz bir trajediye dönüştüğünü söyledi. Baş, AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçiyoruz." dedi.