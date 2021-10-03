Erkan Baş'tan Erdoğan ve Altun'a maç teklifi: "Yenilen ülkeyi terk eder"

03 Ekim 2021 Pazar, 10:43

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın basketbol oynadığı videoyu paylaştı. Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bulunduğu bir grubun maç videosuna TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan maç teklifi geldi.

"15 SAYI AVANS VERİYORUM"

Baş, Altun'un tweetini alıntılayarak, “Siz ikiniz ben tek. Nerede ne zaman isterseniz tek pota maç yapalım, 15 sayı avans veriyorum 20’de biter. Yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez. Var mısınız?” dedi.