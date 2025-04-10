Son Dakika... Gülhane'de toplanan TİP'lilere polis ablukası: En az 43 gözaltı!

Gülhane Parkı'nda toplanan Türkiye İşçi Partili öğrenciler polis ablukasına alındı. Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son Dakika... Gülhane'de toplanan TİP'lilere polis ablukası: En az 43 gözaltı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:19

Gülhane Parkı'nda toplanan Türkiye İşçi Partili öğrenciler polis ablukasına alındı. 

Söz konusu etkinlikte olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, isyan etti. Yüzünü kapatan polislere karşı Baş "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun?" dedi. 

Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşım şu şekilde:

"Gençler Yalnız Değil!

TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla Genel Başkanımız Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda bir araya gelen gençlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden ablukaya alındı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 43 gencimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz, yarınları karartılamaz!

Bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmek için tüm avukatları Vatan Emniyete, tüm dostlarımızı TİP İstanbul İl Binamızın önüne çağırıyoruz. Bu hukuksuzluk cevapsız kalmayacak!"


Etiketler: #türkiye işçi partisi #erkan baş #polis

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