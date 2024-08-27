Fatih’te sağanak yağış: Gülhane Parkı sular altında kaldı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan Gülhane Parkı’nı su bastı. Sağanak yağış nedeniyle su ile kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:36
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış Fatih’te de etkisini gösterdi.

Sağanak yağış nedeniyle Gülhane Parkı’nın girişi sular altında kaldı.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su ile kaplanırken, bazı araçların güçlükle ilerlediği görüldü.


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