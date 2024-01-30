Erkan Baş ile Ümit Özdağ arasında 'sığınmacı' tartışması: 'Kendisini solcu zanneden...'
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir televizyon programında kendisine Zafer Partisi'nin anketlerde yükseldiği ilişkin sorulan soruya, “Bir saman alevi parlaması olarak görüyorum. Sorumsuz bir politika anlayışı” değerlendirmesini yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Baş'a yanıt vererek, “Kendisini solcu zanneden TİP’i TİP Genel Başkanı” ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, KRT’de konuk olduğu programda, Zafer Partisi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.
“SAMAN ALEVİ PARLAMASI..."
Baş, Zafer Partisi’nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları söyledi:
“Ben Zafer Partisi’nin yükselişini bir saman alevi parlaması olarak görüyorum. Toplumdaki görünür rahatsızlığı ifade edip buradan siyasal rant devşirmeye çalışan sorumsuz bir politika anlayışı olarak görüyorum. Yani ‘göndereceğiz gidecek’. Nereye, nasıl gönderiyorsun. Milyonlarca insan bu. Her birisinin bir hayatı var. Eşi var, dostu var, annesi var, babası var, çocuğu var. Artık bu ülkede doğan, bu ülkede okula başlayan, memleketini, ülkesini hiç görmeden yaşamak zorunda kalan insanlardan bahsediyoruz. İnsanlık dışı yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Baş’a yanıt verdi.
“KENDİSİNİ SOLCU ZANNEDEN…”
Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kendisini solcu zanneden TİP’i tip genel başkanı Erkan Baş, Zafer Partisi’nin sığınmacıları yollamak istemesine karşı çıkmış. Zafer Partisi her geçen gün güçleniyor, yükseliyor."
Kendisini solcu zanneden TİP’i tip genel başkanı Erkan Baş, Zafer Partisi’nin sığınmacıları yollamak istemesine karşı çıkmış. Zafer Partisi her geçen gün güçleniyor, yükseliyor. @zaferpartisi pic.twitter.com/TtngBdAql8— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 30, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'