Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddia: 30 bin kişilik dini grubu PKK karşıtıymış gibi mahalleye yerleştirdiler

Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:39

Güncelleme: 20.01.2024 - 12:44

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özdağ, Suriye'den Gaziantep'te adını vermediği bir mahalleye 30 bin kişiden oluşan bir dini grubun "PKK karşıtı" oldukları iddiasıyla yerleştirildiklerini söyledi.

Özdağ'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

PKK DAHA BÜYÜK SALDIRI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR: Düşman bize dört ana cepheden saldırmaya başladı bile Türkiye’yi iç karışıklığa sokmak için. Bir yandan FETÖ’nün açık kapalı devlet içerisinde yeniden tanzim oluşunun ve değişik arayışlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir taraftan PKK/PYD’nin yapmış olduğu Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki saldırılar 1992-1991 döneminde ulaşmış olduğu seviyenin bir benzerini tekrar denemeye çalıştığını gösteriyor. “Türkiye içerisinde hiç PKK’lı kalmadı, bu bizim başarımızdır” Hayır. Türkiye içerisinde PKK’lı sayısının azalması sizin başarınız değildir. PKK, Suriye’nin kuzeyinde devlet kurma sürecinde olduğu için bütün elemanlarını Suriye’nin kuzeyine çekti ABD ordusunun desteği ile onları yenden eğitiyor da onun için yoklar. Millete yalan söylemeyin. Daha büyük bir saldırı için hazırlıklar yapıyorlar."

HİLAFETÇİLER YABANCI SERVİS ELEMANLARI: Son dönemde hilafet tartışmalarının Türkiye gündeminin parçası olamayıp yabancı istihbarat servisleri tarafından gündeme getirildiği, onların başı takkeli üstü cübbeli ama ruhları ajan olan elemanlar tarafından Türkiye’nin karıştırılmak için sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Kim, elinde bir flama, başında takke, sırtında cübbe ise Türkiye’nin hangi şehrinde sokağa “hilafet istiyoruz” diye çıkıyorsa bilin ki bir yabancı servisin elemanıdır. Türkiye’yi karıştırmak için sahaya sürülmüş alçaklardır.

30 BİN KİŞİ GETİRİLDİ: Her gün sınırlarımızdan bin ile bin 250 kişi arasında insan gücünün geçiyor ve Türkiye’ye yerleştiriliyor. Suriye’nin kuzeyinden dini bir grup PKK karşıtıymış gibi Türkiye’ye geçirilmiş, Gaziantep’e getirilmiş ve Gaziantep’te bir mahalleye yerleştirilmiştir. Sayıları 30 bin civarında.

GAZİANTEP YENİ GÖÇLERİN ÇEKİM MERKEZİ: Gaziantep, 2011’den beri sığınmacılar meselesinin ağır baskısı altındaydı. Gaziantep’teki belediyeler Gaziantep halkının parasını bu şehirdeki sığınmacılar için harcadılar. Türk halkının vergileri, Gazianteplilerin hakkı olan paralar sığınmacılar için harcanıyor ve bu politikalar da Gaziantep’i yeni göçlerin çekim merkezi haline getiriyor. 'Gaziantep’e gelin, biz size kırtasiye de veririz, çanta da veririz, sosyal yardım da yaparız, gelin' şeklinde yapılan, izlenen bir politika var.