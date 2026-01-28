Erkan Baş: 'Meclis gizlice tatilde, halkın sorunları ise mesaiye devam ediyor'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baş, Meclis'in "içeriden çürütülerek etkisiz kılınıdığını" ifade ederek, "Sanki bu Meclis çalışıyormuş gibi yapıp halkı oyalıyorlar. Adına Başkanlık Sistemi dedikleri bu ucube sistem Meclis'i, sarayın onay makinasına çevirmiş durumda. Bugün Meclis fiilen çalışmıyor. Biliyorlar ki 'tatil' deseler tepki çok büyüyecek. O yüzden adını koymadan sessizce, gizlice tatil yapıyorlar" dedi. Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Perşembe günü saat 01.12'ye kadar bu Meclis çalıştı. Neden; emeklinin hakkını gasp etmek için. Sonra istediklerini yaptılar ya günlerdir birleşim kapatılıyor. Can Atalay'ın vekilliğini hukuksuzca düşürmek için Divan'daki muhalefet vekili kalkmasına rağmen apar topar başka bir vekili oturttular yani işlerine gelince 'Divan gelemedi' demediler ama bugün başka bir yol tercih ediyorlar. Konu halk düşmanı bir yasa olunca harıl harıl çalışıyor bu Meclis. Gerekirse kan dökecek kadar kararlılıkla Meclis'i çalıştırıyorlar ama işlerine gelmeyince Meclis toplanmıyor. Dışarıda milyonlarca yurttaşımız çalışmaya devam ediyor. Açlık, sefalet, hukuksuzluk, depremzedenin barınma derdi tatile girmiyor ama AKP'li vekiller gizli kapaklı tatil yapıyorlar. Buna itiraz ediyoruz. Halkın ihtiyacı olan yasaları yapın, hak edin sonra tatil yapın. Ama haketmediklerini kendileri de biliyorlar. Bu teknik bir ayrıntı değil, milletin iradesini boşa düşürmektir. Bu halk size derdimi çöz, ihtiyacım olan yasaları çıkar diye oy veriyor ama bakıyorsunuz Meclis bir dakikalık birleşimlerle bu milletle alay ediyor. Bu kurumun da milletvekillerinin maaşını da millet ödüyor. Çalışıyormuş gibi yapıp haketmediğimiz bir maaşı almak doğru değil.

"DEPREM BİR DOĞAL AFETTİR AMA BU AFETİ FELAKETE ÇEVİREN ŞEY İKTİDARIN POLİTİKALARIDIR"

Burada Meclis yatıştayken cezaevinde yatmak zorunda bırakılan Hatay halkının seçilmiş milletvekili Can Atalay bir rapor hazırladı. Görevini nasıl yerine getirebileceğine dair kafa yormaya devam etti. Sözde dışarıda olup halkın sorunlarını görmeyen tüm milletvekillerinin dikkatini çekmek için çok kapsamlı bir rapor hazırladık. Bilgiye sınırlı erişimiyle bu ihmal sarmalını kayda geçirmek için çalıştı. Barınma sorununun artık çözülmesi lazımdı. Yol, su yok, elektrik düzenli gelmiyor. Kanalizasyon ayrı bir problem. Hatay belki de şu an dünyanın en büyük şantiye alanına dönüşmüş durumda. 'Fiilen evlerde yaşayan kaç insan var' diyoruz ve devletin farklı kurumları farklı yanıtlar veriyor. Konteyner kentlerde insanlar bir belirsizliği bekliyor. Bu belirsizlik aynı zamanda travmalara da neden oluyor. Üç yıldır küçücük konteynerda yazın başka kışın başka sorunlarla karşılaşıyorlar. İhale alan şirketlerin yönetimlerinin il yönetiminde de olması gibi sorunları değerlendiriyoruz. Biz yeniden inşanın sadece beton temelli değil, şeffaflık, hesap verilebilirlik temelli olması gerektiğini savunuyoruz.

Deprem bir doğal afettir ama bu afeti felakete çeviren şey iktidarın politikalarıdır. O yüzden Meclis'i çalıştırmamak nasıl bir tercihse afetin felakete dönüşmesi de öyle bir tercihtir. Bu Meclis'in sarayın Meclis'i olmaması için çalışmaya devam edeceğiz ama bu Meclis yan gelip yatma yeri de değildir."

Ülke genelinde 12 şehirde Migros işçilerinin başlattığı direnişe de değinen Baş, "Uğradıkları haksızlık, hak ettiklerini alamama nedeniyle bir araya geldiler. İnanıyorum ki bu haksızlıkları da geniş kamuoyu tarafından duyuldu. Umuyoruz ki haklarını alacaklar biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.