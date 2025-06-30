Erkan Baş'tan açıklama: TİP, NATO Kürecik Radar Üssü’ne yürüyecek

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün NATO Kürecik Üssü’ne yürüyeceklerini söyledi.

"BU TOPRAKLARDA EMPERYALİSTLERLE EL SIKIŞILMAZ"

Baş, şunları kaydetti:

“Cumartesi günü ABD’nin işgali altındaki İncirlik Üssü’ne yürümüştük, bugün de NATO Kürecik Radar Üssü’ne yürüyeceğiz. Coğrafyamızda yüzbinlerce emekçi katliam ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya yaşam mücadelesi verirken, emperyalistlerin topraklarımızı kullanarak Siyonist İsrail Rejimi’ne stratejik ve askeri destek vermesini kabul edemeyiz. Ticaret sürsün, cepler dolsun diye katillerle yan yana gelinmesini, gülümsenmesini kabul edemeyiz.

Bu topraklarda emperyalistlerle el sıkışılmaz, çarpışılır. ABD’nin başta Siyonist Rejim’in katliamları olmak üzere Orta Doğu’da ve dünyada yaşanan acıların sorumlusu olduğunu, ülkemizdeki işbirlikçilerin bu gerçeğe gözünü kapatarak bizi büyük bir utancın parçası haline getirmeye çalıştığını ancak başarısız olacağını yineliyorum. İşgalciler her zaman kaybeder.”