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Erkan Baş'tan NATO Zirvesi'ne sert tepki: 'Haydut Trump'ı, Epstein faili Tom Barrack'ı ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz!'

Erkan Baş'tan NATO Zirvesi'ne sert tepki: 'Haydut Trump'ı, Epstein faili Tom Barrack'ı ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz!'

20.06.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erkan Baş'tan NATO Zirvesi'ne sert tepki: 'Haydut Trump'ı, Epstein faili Tom Barrack'ı ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz!'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne tepki göstererek ittifakı savaş, yıkım ve sömürü politikalarının temsilcisi olmakla suçladı. Baş, zirve nedeniyle Ankara’nın “açık hava hapishanesine dönüştürülmesini” kabul etmediklerini belirterek NATO’ya ve zirveye katılacak liderlere yönelik eleştirilerde bulundu.
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"HAYDUT TRUMP'I, EPSTEİN FAİLİ BARRACK'I..."

Baş, Ankara'da yapılacak zirveye tepki göstererek, "Haydut Trump’ı, Epstein faili Barrack’ı, silah tüccarı Merz’i, Saray’ı, kısacası NATO’yu ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz" dedi. 

"ANKARA’NIN BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"NATO’nun varlığı birileri için koltuk, meşruiyet ve sınırsız sömürü anlamına geliyor olabilir. Tüm dünyanın emekçi halkları içinse kan, yıkım ve gözyaşından başka bir çağrışım uyandırmıyor.

Temmuz’da haydutları, sapıkları ve silah tüccarlarını ağırlamak için Ankara’nın bir açık hava hapishanesine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz.

Birileri Gazze halkına dönük soykırımı, İran’ın egemenliğine karşı yeni saldırıları tartışacaksa biz de memleketin dört bir yanında bu barbarlığa karşı sesimizi yükselteceğiz. Haydut Trump’ı, Epstein faili Barrack’ı, silah tüccarı Merz’i, Saray’ı, kısacası NATO’yu ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz."

İlgili Konular: #NATO #erkan baş #türkiye işçi partisi