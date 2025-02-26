Erkan Baş ve Cemal Enginyurt da aralarında: Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:02

Güncelleme: 26.02.2025 - 18:02

Meclis'teki muhalefet partilerini etkisizleştirmeye yönelik hamleler "dokunulmazlık" hakkı üzerinden de sürüyor.

Son olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Halkların Demokrasi Partisi (DEM) Parti Hakkari milletvekilleri Öznur Bartın ve Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.