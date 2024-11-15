5 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’te
DEM Partili Cengiz Çandar, Sabahat Erdoğan, Saliha Aydeniz ve İYİ Partili Burak Akburak ile bağımsız milletvekili Yüksel Arslan hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye sunuldu.
Üçü DEM Partili, biri İYİ Partili, biri bağımsız beş milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM’ye sunuldu.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis İdare Amiri Saliha Aydeniz, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar ve Sabahat Erdoğan Sarıtaş, İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak ile bağımsız milletvekili Yüksek Arslan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Dokunulmazlık fezlekeleri, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Meclis Başkanlığı’na gönderildi.
Etiketler: #dokunulmazlık
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