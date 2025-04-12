Erkan Baş'tan 'Basel'in tutuklanmasına tepki: 'Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler...'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Basel" ismiyle tanınan Bekir Aslan'ın Gülhane Parkı’ndaki eylemde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Erkan Baş'tan 'Basel'in tutuklanmasına tepki: 'Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler...'
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ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:17

Gülhane Parkı’ndaki eylemde gözaltına alınan, sosyal medyada “Basel” ismiyle tanınan Bekir Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Basel"in Gülhane Parkı’nda gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına tepki gösterdi.

"DEV-GENZ PANKARTINI VE BİR GRUP YORUM ŞARKISINI PAYLAŞTIĞINI GÖRMÜŞLER..."

Karara tepki gösteren Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bekir (gençler onu Basel ismiyle tanıyor) kardeşimizi bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir senaryoyla tutukladılar. Sosyal medyada dolaşan Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler, bundan hareketle bir 'terör örgütü' çıkarımında bulunmuşlar. Bekir’i de o 'terör örgütünün' propagandasını yaptığı bahanesiyle tutukladılar. Ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet!

Ne 'terör örgütü', ne propagandası? Gezi’den hatırladığımız yalanlarınıza bir yenisini mi ekliyorsunuz? Bekir geçtiğimiz günlerde partimize üye olmuş, gençliğin direnişine katkı sunmaya devam eden bir kardeşimizdir. Ne yapsanız nafile: Korkutmaya çalıştığınız gençler korkuyu Beyazıt barikatlarında bıraktı. Kimse meraklanmasın: Bekir’i de alacağız, size tek bir genci teslim etmeyeceğiz."


Etiketler: #erkan baş #basel

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