Erkan Baş'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu iktidarı mutlaka yıkacağız!'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:10

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, Ercüment Akdeniz ve Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baş, şunları söyledi:

"İçinde bulundukları durum sadece kendileriyle ilgili değil. Ülke için mücadele ediyor olmanın da haklı gururunu yaşıyorlar. Cezaevinde bulunan arkadaşlardan herhangi birini hukuk neticesinde yapılan bir yargılamada bir saniye bile cezaevinde tutumak mümkün değil.

Cezaevine girdiğiniz andan itibaren sokaktan geçen herhangi bir insanın siyasi düşünceleriyle tandığı insanlarla karşı karşıyayız. Bu kadar farklı siyasi görüşleri temsil eden bir cezaevinde hukuk tartışmasıyla işin içinden çıkmak mümkün değil."

SAVCI VE HAKİMERE SESLENDİ

Söz konusu yargılamaları yapan hakim ve savcılara seslenen Erkan Baş, şunları söyledi:

"Cezaevindeki arkadaşlarımızın bize verdiği mesaj belli: Hep beraber mücadele etmek zorundayız. Zekeriya Öz'ün bu ülkenin yasalarına bağlı olarak deği talimatlı karar verdiğini hepimiz biliyoruz. Korkmayın arkadaşlar. Bir kişiden, onun kurduğu korku imparatorluğundan korkup vicdanınızın kabul etmediği kararlar vermeyin. Onursuz bir hayat sürmektense sürgünü göze alın bu halk sizi bağrına basacak. Esas zenginlik lüks arabaya binmek değil halkın gönlünde edindiğiniz yerdir."

MİTİNGE KATILIM ÇAĞRSI

Yarın Maltepe'deki yapılacak mitinge güçlü katılım çağrısı yapan Baş, "Yarın Silivri'deki arkadaşlarımızın hepsi muhtemelen televizyona kilitlenip Maltepe'de halkın yükselen sesini dinleyecekler" derken RTÜK'ün televizyon kanallarına verdiği cezalara ilişkin "Bu iktidar ne kadar alçalabileceğini ve zorbalaşabileceğini gösteriyor. Gerekiyorsa dumanla haberleşeceğiz ama bu iktidarı mutlaka yıkacağız" dedi.